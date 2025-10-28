अमरोहा में 12 पुलिसकर्मी निलंबित! तिगरी मेला ड्यूटी से मिले लापता, एसपी ने मौके पर ही की बड़ी कार्रवाई

अमरोहा में 12 पुलिसकर्मी निलंबित! Image Source - 'FB' @AmrohaPolice
12 policemen suspended in Amroha: अमरोहा में तिगरी मेले के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने यह कार्रवाई उस समय की जब उन्होंने मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। यह मेला क्षेत्र हजारों श्रद्धालुओं के आगमन के चलते सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। एसपी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
एसपी ने मंगलवार को तिगरी मेला क्षेत्र के विभिन्न घाटों और सेक्टरों में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई पुलिसकर्मी अपनी निर्धारित ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। यह स्थिति श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानी गई। तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट तैयार की गई और अनुपस्थित पाए गए सभी कर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी हुआ।
जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, उनमें उपनिरीक्षक रामनिवास सिंह (थाना रजबपुर), हरवीर सिंह (थाना रजबपुर), रामनिवास (नौगावां सादात), मो. असलम (नौगावां सादात) शामिल हैं। इनके साथ हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार, कांस्टेबल अवधेश कुमार, विपिन कुमार, निखिल कुमार, शैलेन्द्र कुमार, राजन, कपिल देव और हमसफर अली भी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि मेला जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी को लापरवाही करते पाया गया तो कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने अन्य अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि हर सेक्टर में ड्यूटी की निगरानी और रिपोर्टिंग नियमित रूप से की जाए ताकि किसी भी प्रकार की चूक न हो।
