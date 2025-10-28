अमरोहा में 12 पुलिसकर्मी निलंबित! तिगरी मेला ड्यूटी से मिले लापता, एसपी ने मौके पर ही की बड़ी कार्रवाई

12 policemen suspended in Amroha: अमरोहा में तिगरी मेले के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने यह कार्रवाई उस समय की जब उन्होंने मेला क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। यह मेला क्षेत्र हजारों श्रद्धालुओं के आगमन के चलते सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। एसपी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।