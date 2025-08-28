अमरोहा पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! एसपी ने 10 चौकी इंचार्ज, एक इंस्पेक्टर, तीन दरोगा और 56 सिपाहियों का किया तबादला

Police transfer sp amit kumar anand Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। इस कार्रवाई में 10 चौकी इंचार्ज, एक इंस्पेक्टर, तीन दरोगा और कुल 56 सिपाहियों का तबादला किया गया है।