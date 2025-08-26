प्रेमिका ने पैर से गला दबाकर की प्रेमी की बेरहमी से हत्या, 10 साल से थे संबंध, इस बात से हुई नाराज

Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के कैलसा देहात थानाक्षेत्र के रामहट गांव में 45 वर्षीय किसान हरपाल सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। खेत में खून से लथपथ शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जांच में खुलासा हुआ कि हरपाल की हत्या उसकी प्रेमिका मुन्नी देवी ने की है।
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हरपाल सिंह और पड़ोस की महिला मुन्नी देवी के बीच पिछले 10 साल से अवैध संबंध थे। हालांकि बीते तीन वर्षों से मुन्नी इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन हरपाल उस पर लगातार दबाव बना रहा था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुन्नी ने प्रेमी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया।
23 अगस्त की सुबह मुन्नी देवी ने प्रेमी हरपाल सिंह को गन्ने के खेत में बुलाया। वहां उसने पहले फुकनी से सिर पर वार कर उसे बेहोश किया और फिर पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मोबाइल फोन को भूसे के ढेर में छिपा दिया और घटनास्थल से चली गई।
हरपाल सुबह चारा लेने खेत गया था, लेकिन देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। तलाश के दौरान गांव के ही राजपाल सिंह के खेत में उसका शव पड़ा मिला। सिर और गले पर चोट के गंभीर निशान थे। शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।
घटना की सूचना मिलते ही सीओ अवधभान भदोरिया व एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे मोहित ने पड़ोस में रहने वाली मुन्नी देवी पर हत्या का शक जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात की साजिश और जुर्म दोनों कबूल कर लिए।
मृतक हरपाल सिंह के परिवार में पत्नी रोशनी देवी, दो बेटे मोहित और रोहित तथा बेटी अलका है, जिसकी शादी हो चुकी है। हरपाल पहले हाईवे स्थित फैक्टरी में नौकरी करता था, लेकिन पांच साल पहले नौकरी छोड़ खेती करने लगा था। अचानक हुए इस दर्दनाक कत्ल से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
पुलिस ने आरोपी मुन्नी देवी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फुकनी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।