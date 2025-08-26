Patrika LogoSwitch to English

प्रेमिका ने पैर से गला दबाकर की प्रेमी की बेरहमी से हत्या, 10 साल से थे संबंध, इस बात से हुई नाराज

Amroha News Hindi: यूपी के अमरोहा में 10 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंजाम! ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमिका ने प्रेमी की गन्ने के खेत में हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 26, 2025

amroha woman killed lover by strangling blackmailing case
प्रेमिका ने पैर से गला दबाकर की प्रेमी की बेरहमी से हत्या | AI Generated Image

Amroha Crime News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के कैलसा देहात थानाक्षेत्र के रामहट गांव में 45 वर्षीय किसान हरपाल सिंह की हत्या से सनसनी फैल गई। खेत में खून से लथपथ शव मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जांच में खुलासा हुआ कि हरपाल की हत्या उसकी प्रेमिका मुन्नी देवी ने की है।

10 साल पुराना रिश्ता बना मौत की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हरपाल सिंह और पड़ोस की महिला मुन्नी देवी के बीच पिछले 10 साल से अवैध संबंध थे। हालांकि बीते तीन वर्षों से मुन्नी इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन हरपाल उस पर लगातार दबाव बना रहा था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुन्नी ने प्रेमी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया।

UP Murder News: 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या, खेत में मिला खून से लथपथ शव, परिवार में मचा कोहराम
सम्भल
sambhal class 10 student murder in field UP

गन्ने के खेत में रची गई हत्या की साजिश

23 अगस्त की सुबह मुन्नी देवी ने प्रेमी हरपाल सिंह को गन्ने के खेत में बुलाया। वहां उसने पहले फुकनी से सिर पर वार कर उसे बेहोश किया और फिर पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद मोबाइल फोन को भूसे के ढेर में छिपा दिया और घटनास्थल से चली गई।

शव मिलने से मचा हड़कंप

हरपाल सुबह चारा लेने खेत गया था, लेकिन देर शाम तक वापस न लौटने पर परिजन परेशान हो गए। तलाश के दौरान गांव के ही राजपाल सिंह के खेत में उसका शव पड़ा मिला। सिर और गले पर चोट के गंभीर निशान थे। शव मिलने की खबर फैलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई।

बेटे की तहरीर पर खुला राज

घटना की सूचना मिलते ही सीओ अवधभान भदोरिया व एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने साक्ष्य जुटाए। मृतक के बेटे मोहित ने पड़ोस में रहने वाली मुन्नी देवी पर हत्या का शक जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात की साजिश और जुर्म दोनों कबूल कर लिए।

परिवार में मातम का माहौल

मृतक हरपाल सिंह के परिवार में पत्नी रोशनी देवी, दो बेटे मोहित और रोहित तथा बेटी अलका है, जिसकी शादी हो चुकी है। हरपाल पहले हाईवे स्थित फैक्टरी में नौकरी करता था, लेकिन पांच साल पहले नौकरी छोड़ खेती करने लगा था। अचानक हुए इस दर्दनाक कत्ल से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

जेल भेजी गई मुन्नी देवी

पुलिस ने आरोपी मुन्नी देवी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फुकनी और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

up crime news

up news

UP News Hindi

26 Aug 2025 04:14 pm

