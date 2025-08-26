प्रेमिका ने पैर से गला दबाकर की प्रेमी की बेरहमी से हत्या, 10 साल से थे संबंध, इस बात से हुई नाराज

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हरपाल सिंह और पड़ोस की महिला मुन्नी देवी के बीच पिछले 10 साल से अवैध संबंध थे। हालांकि बीते तीन वर्षों से मुन्नी इस रिश्ते से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन हरपाल उस पर लगातार दबाव बना रहा था और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था। इसी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुन्नी ने प्रेमी को रास्ते से हटाने का मन बना लिया।