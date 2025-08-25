UP Crime: अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम! प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, लोहे की फुकनी से..

जांच में सामने आया कि मुन्नी देवी और हरपाल सिंह के बीच कई वर्षों से अवैध संबंध थे। इस दौरान हरपाल ने महिला के कई अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। बाद में उन्हीं फोटो और वीडियो को दिखाकर वह महिला को लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा था।