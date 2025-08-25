UP Crime: अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम! प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, लोहे की फुकनी से..

Woman kills lover in UP: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के थाना देहात क्षेत्र में रविवार को गन्ने के खेत से युवक का शव बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई, जो बीते 24 घंटे से लापता था।
पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांव रामहट की रहने वाली मुन्नी देवी ने ही अपने प्रेमी हरपाल सिंह की हत्या की थी। महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
जांच में सामने आया कि मुन्नी देवी और हरपाल सिंह के बीच कई वर्षों से अवैध संबंध थे। इस दौरान हरपाल ने महिला के कई अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए थे। बाद में उन्हीं फोटो और वीडियो को दिखाकर वह महिला को लगातार ब्लैकमेल करता आ रहा था।
ब्लैकमेलिंग से परेशान मुन्नी देवी ने योजना बनाई और एक दिन हरपाल को गन्ने के खेत पर बुला लिया। वहां उसने लोहे की फुकनी से उसके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण हरपाल की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने 12 घंटे के भीतर हत्या का खुलासा कर मुन्नी देवी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की फुकनी और हरपाल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है।