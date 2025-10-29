अवैध संबंधों का काला सच बेनकाब, ब्लैकमेलिंग से तंग आया प्रेमी, उठाया खौफनाक कदम; पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस

पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस | Image Source - 'FB' @AmrohaPolice
Woman murder lover salim confession in Amroha: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में हुई महिला रीना की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। आरोपी युवक सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
दरअसल, आरोपी और मृतका के बीच लंबे समय से अवैध संबंध थे। महिला बीते कुछ महीनों से युवक को ब्लैकमेल कर रही थी और बड़ी रकम की मांग कर रही थी। लगातार पैसों की मांग और धमकियों से तंग आकर युवक ने हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी सलीम ने बताया कि महिला रीना उससे लगातार पैसे की मांग करती थी। वह पहले भी उससे कई बार रुपये ले चुकी थी और अब तीन लाख रुपये की मांग कर रही थी।
महिला ने यह धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह रिपोर्ट दर्ज करा देगी और संबंधों की बात सबको बता देगी। यह धमकी आरोपी के लिए असहनीय बन गई और उसने रीना की हत्या का फैसला कर लिया।
सोमवार शाम करीब 6:45 बजे आरोपी सलीम महिला को बाइक पर बैठाकर हसनपुर-रहरा मार्ग के पास स्थित तीसरा मिल के नजदीक एक सुनसान खाली प्लॉट में ले गया। वहीं पर उसने पहले झगड़ा किया और फिर पहले से तैयार रखे छुरे से रीना का गला रेत दिया।
वारदात के बाद सलीम महिला का मोबाइल फोन और चुनरी लेकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन मंगलवार की सुबह महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद हसनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। कॉल डिटेल और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने नगर के मोहल्ला कोट पूर्वी मनिहारान निवासी सलीम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सलीम ने अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त छुरा, मृतका का मोबाइल, चुनरी और बाइक बरामद की गई।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि आरोपी कपड़ों की फड़ लगाकर बिक्री करता था और महिला का बेटा उसी के पास काम करता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और संबंध बन गए।
महिला हर महीने उससे आठ हजार रुपये लेती थी और दिवाली पर बीस हजार की अतिरिक्त मांग की थी। इसके बाद उसने तीन लाख रुपये की मांग रखी और न देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी।
ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। एसपी ने इस खुलासे में शामिल पुलिस टीम को 15,000 का नकद इनाम भी दिया है।
