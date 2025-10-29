अवैध संबंधों का काला सच बेनकाब, ब्लैकमेलिंग से तंग आया प्रेमी, उठाया खौफनाक कदम; पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया केस

महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद हसनपुर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। कॉल डिटेल और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने नगर के मोहल्ला कोट पूर्वी मनिहारान निवासी सलीम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सलीम ने अपराध स्वीकार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त छुरा, मृतका का मोबाइल, चुनरी और बाइक बरामद की गई।