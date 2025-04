सऊदी अरब में हादसे में अमरोहा के युवक की मौत, गांव में पसरा मातम, 8 महीने पहले गया था रोजगार की तलाश में

Amroha News: यूपी के अमरोहा निवासी 22 वर्षीय एजाज की सऊदी अरब में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वह वहां पानी का टैंकर चलाने का काम करता था और गहरी खाई में गिरने से उसकी जान चली गई।

अमरोहा•Apr 29, 2025

Amroha youth died in an accident in Saudi Arabia: अमरोहा जिले के थाना डिडौली क्षेत्र के गांव ढकिया चमन के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के 22 वर्षीय एजाज पुत्र याकूब की सऊदी अरब में एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। एजाज वहां पानी का टैंकर चलाने का काम करता था। काम के दौरान वह गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घर का सहारा बना एजाज अब नहीं रहा परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक, एजाज चार भाई और तीन बहनों में चौथे नंबर पर था। वह करीब 8 महीने पहले ही बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गया था। एजाज की मां सायदा ने बताया कि उसका एक और बेटा भी सऊदी अरब में काम करता है। यह भी पढ़ें मुरादाबाद में आवारा पशुओं का आतंक, दो किशोरियों को कुत्तों के झुंड ने नोच डाला, गांव में दहशत का माहौल गांव में मातम, प्रशासन को दी गई जानकारी हादसे की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर है और हर आंख नम है। स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है और परिजन शव को भारत लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। गांव में शोक की लहर है और हर आंख नम है। स्थानीय प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी गई है और परिजन शव को भारत लाने की कोशिश में लगे हुए हैं।