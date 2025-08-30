Amroha: फेवी क्विक और फर्जी हेल्पलाइन से एटीएम कार्ड ठगी, अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़

Atm card fraud police arrest amroha: यूपी की अमरोहा पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी के एक जटिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नोएडा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई है, जो चोटपुर कालोनी, गौसिया मस्जिद थाना सेक्टर 63, नोएडा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह का तीसरा सदस्य सैफ अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एटीएम मशीन में फेवी क्विक लगाकर ग्राहकों का कार्ड फंसाया और चुपके से उनका पिन नंबर देख लिया। इसके बाद वे एटीएम पर एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर चिपका देते थे। जब ग्राहक उस नंबर पर कॉल करता, तो कॉल गिरोह के तीसरे सदस्य तक पहुंचती, जो खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर पिन जानकारी हासिल कर लेता।
ग्राहक जब एटीएम से चले जाते, तब आरोपी फंसे हुए कार्ड को निकालकर दूसरे एटीएम से पैसे निकालते थे। इस तरीके से गिरोह ने कई ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपये नकद, एक प्लास, एक लोहे की पट्टी और एक बाइक बरामद की है।
एसपी अमरोहा ने बताया कि फैजान हुसैन पर प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल नौ मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने ठगी करने का तरीका यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था, जिससे उनका यह गिरोह और भी खतरनाक बन गया था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि एटीएम उपयोग करते समय लोगों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है।