Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

Amroha: फेवी क्विक और फर्जी हेल्पलाइन से एटीएम कार्ड ठगी, अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़

Atm Card Fraud in Amroha: अमरोहा पुलिस ने नोएडा के दो युवकों को गिरफ्तार किया, जो एटीएम में फेवी क्विक लगाकर और फर्जी हेल्पलाइन नंबर के जरिए ग्राहकों का कार्ड फंसाकर ठगी करते थे।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 30, 2025

atm card fraud amroha police arrest
अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़ | Image Source - Amroha PR Cell

Atm card fraud police arrest amroha: यूपी की अमरोहा पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी के एक जटिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नोएडा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई है, जो चोटपुर कालोनी, गौसिया मस्जिद थाना सेक्टर 63, नोएडा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह का तीसरा सदस्य सैफ अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

फर्जी हेल्पलाइन और फेवी क्विक से ठगी का तरीका

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने एटीएम मशीन में फेवी क्विक लगाकर ग्राहकों का कार्ड फंसाया और चुपके से उनका पिन नंबर देख लिया। इसके बाद वे एटीएम पर एक फर्जी हेल्पलाइन नंबर चिपका देते थे। जब ग्राहक उस नंबर पर कॉल करता, तो कॉल गिरोह के तीसरे सदस्य तक पहुंचती, जो खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर पिन जानकारी हासिल कर लेता।

ये भी पढ़ें

बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम का यूपी के मौसम पर असर! मुरादाबाद, नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट
मुरादाबाद
up weather alert heavy rain lightning uttar pradesh

ग्राहकों के जाने के बाद पैसा निकालने की वारदात

ग्राहक जब एटीएम से चले जाते, तब आरोपी फंसे हुए कार्ड को निकालकर दूसरे एटीएम से पैसे निकालते थे। इस तरीके से गिरोह ने कई ठगी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50 हजार रुपये नकद, एक प्लास, एक लोहे की पट्टी और एक बाइक बरामद की है।

YouTube से सीख लिया तरीका

एसपी अमरोहा ने बताया कि फैजान हुसैन पर प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल नौ मामले पहले से दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने ठगी करने का तरीका यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था, जिससे उनका यह गिरोह और भी खतरनाक बन गया था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि एटीएम उपयोग करते समय लोगों को हमेशा सावधान रहने की जरूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 04:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha: फेवी क्विक और फर्जी हेल्पलाइन से एटीएम कार्ड ठगी, अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.