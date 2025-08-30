Amroha: फेवी क्विक और फर्जी हेल्पलाइन से एटीएम कार्ड ठगी, अमरोहा पुलिस ने किया गिरोह का भंडाफोड़

Atm card fraud police arrest amroha: यूपी की अमरोहा पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी के एक जटिल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए नोएडा के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान हुसैन और राहुल के रूप में हुई है, जो चोटपुर कालोनी, गौसिया मस्जिद थाना सेक्टर 63, नोएडा के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरोह का तीसरा सदस्य सैफ अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है।