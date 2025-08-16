UP Crime: BSF जवान का काला सच! पत्नी बोली- पति करता था हैवानियत, ससुर-बहनोई भी बनाते थे शिकार

UP Crime News In Hindi: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का पति BSF (Border Security Force) में जवान है।
महिला का कहना है कि उसका पति सोनू उससे जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाता था और आए दिन मारपीट करता था। महिला का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने बताया कि पति की गैरमौजूदगी में उसके ससुर और बहनोई भी उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करते थे और लगातार उसे प्रताड़ित करते थे।
जानकारी के मुताबिक, महिला रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके आई थी। लेकिन जब वह वापस ससुराल लौटने के लिए निकली, तो वह वहां कभी नहीं पहुंची। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।
महिला के परिजन उसकी गुमशुदगी और हालात को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत तुरंत रजबपुर थाने में दर्ज कराई है।
रजबपुर थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति सोनू, ससुर जयवीर, सास मुनेश, बहन पारुल, बहनोई उपेंद्र और देवर दीपू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और महिला की तलाश में जुटी हुई है।