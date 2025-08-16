Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

UP Crime: BSF जवान का काला सच! पत्नी बोली- पति करता था हैवानियत, ससुर-बहनोई भी बनाते थे शिकार

UP Crime News: यूपी के अमरोहा में BSF जवान की पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि पति उससे अप्राकृतिक संबंध बनाता था और मारपीट करता था।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 16, 2025

bsf jawan family accused sexual harassment up woman missing
UP Crime: BSF जवान का काला सच! Image Source - Social Media

UP Crime News In Hindi: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रजबपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर यौन शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। महिला का पति BSF (Border Security Force) में जवान है।

पति पर अप्राकृतिक संबंध और मारपीट का आरोप

महिला का कहना है कि उसका पति सोनू उससे जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाता था और आए दिन मारपीट करता था। महिला का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने बताया कि पति की गैरमौजूदगी में उसके ससुर और बहनोई भी उसके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश करते थे और लगातार उसे प्रताड़ित करते थे।

ये भी पढ़ें

Sambhal: सांसद बर्क का हमला! बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं, लोकतंत्र और अधिकार भी ढहा रहा
सम्भल
sambhal mp ziaur rahman burke statement bulldozer democracy rights

रक्षाबंधन पर मायके आई थी महिला

जानकारी के मुताबिक, महिला रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके आई थी। लेकिन जब वह वापस ससुराल लौटने के लिए निकली, तो वह वहां कभी नहीं पहुंची। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है।

मायके वालों ने जताई अनहोनी की आशंका

महिला के परिजन उसकी गुमशुदगी और हालात को देखते हुए किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत तुरंत रजबपुर थाने में दर्ज कराई है।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

रजबपुर थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति सोनू, ससुर जयवीर, सास मुनेश, बहन पारुल, बहनोई उपेंद्र और देवर दीपू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और महिला की तलाश में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 12:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP Crime: BSF जवान का काला सच! पत्नी बोली- पति करता था हैवानियत, ससुर-बहनोई भी बनाते थे शिकार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.