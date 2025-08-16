UP Crime: BSF जवान का काला सच! पत्नी बोली- पति करता था हैवानियत, ससुर-बहनोई भी बनाते थे शिकार

रजबपुर थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति सोनू, ससुर जयवीर, सास मुनेश, बहन पारुल, बहनोई उपेंद्र और देवर दीपू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और महिला की तलाश में जुटी हुई है।