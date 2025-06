Amroha: स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बेहतर संचालन के लिए 45 करोड़ का बजट पास, डीएम निधि गुप्ता ने लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी

अमरोहा•Jun 10, 2025 / 10:38 am• Mohd Danish

Budget of Rs 45 crores passed for health programmes in Amroha: अमरोहा जिला स्वास्थ्य समिति की अहम बैठक में अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए करीब 45 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। यह बजट जिले में चल रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पारित किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई बैठक के दौरान डीएम ने साफ शब्दों में कहा कि सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सुनियोजित और प्रभावी ढंग से आयोजन होना चाहिए। उन्होंने लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी देते हुए अमरोहा के मोहल्ला छेबड़ा स्थित पीएचसी में कार्यरत डा. इफ्रा की सेवा समाप्त करने की भी मंजूरी दी। डीएम के अनुसार, संबंधित डॉक्टर द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही थी और पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद कोई सुधार नहीं किया गया। अल्ट्रासाउंड मशीनों की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचेगी डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल की दो अल्ट्रासाउंड मशीनें अमरोहा और नौगावां सादात की सीएचसी में लगाई जाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नि:शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सके। संचारी रोग नियंत्रण पर विशेष जोर संचारी रोग अभियान के अंतर्गत डेंगू और मलेरिया की जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। डीएम ने सभी नोडल अधिकारियों से कहा कि दवाओं का छिड़काव प्राथमिकता से कराया जाए और मरीजों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। टीबी मरीजों को मिले पूरी सुविधा टीबी मरीजों के लिए विशेष अभियान चलाकर सैंपल एकत्र किए जाएं और समय पर दवाएं वितरित की जाएं। साथ ही, पोषण पोटली हर हाल में मरीजों को उपलब्ध कराई जाए। यह भी पढ़ें अमरोहा में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, तापमान 40 डिग्री पार, बाजारों में पसरा सन्नाटा आयुष्मान योजना के तहत शत-प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश डीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक जिन पात्रों के कार्ड नहीं बने हैं, उनके शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनवाए जाएं। खासकर जीरो पॉवर्टी रेखा के तहत चिन्हित परिवारों को इस योजना का लाभ जरूर मिलना चाहिए। डीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक जिन पात्रों के कार्ड नहीं बने हैं, उनके शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड जल्द से जल्द बनवाए जाएं। खासकर जीरो पॉवर्टी रेखा के तहत चिन्हित परिवारों को इस योजना का लाभ जरूर मिलना चाहिए।