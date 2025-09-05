Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

Child Trafficking: यूपी में बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बंधुआ मजदूरी से बचाए गए चार बच्चे, शिकंजे में सरगना

Child Trafficking in Uttar Pradesh: यूपी के अमरोहा में बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन ने एनजीओ की मदद से बाल तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। बहराइच से लाए गए चार मासूम बच्चों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया है।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 05, 2025

child trafficking bahraich amroha children rescue uttar pradesh
Child Trafficking: यूपी में बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ | AI Generated Image

Child Trafficking Rescue in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाल कल्याण समिति (CWC) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाल तस्करी के एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एनजीओ जस्ट राइट्स की मदद से चार मासूम बच्चों को बंधुआ मजदूरी की कैद से मुक्त कराया गया।

बहराइच से अमरोहा तक बच्चों की तस्करी

यह मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव कालीलेट पट्टी का है, जहां बहराइच से लाए गए चार बच्चों को एक घर में बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। पुलिस और प्रशासनिक जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह का सरगना मुकेश लंबे समय से नाबालिग बच्चों की तस्करी कर रहा था और उन्हें जबरन मजदूरी में झोंक देता था।

एनजीओ और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी

गुरुवार को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिला प्रशासन और एनजीओ जस्ट राइट्स ने संयुक्त अभियान चलाया। इस टीम में जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन से जुड़ी संस्था ‘प्रयत्न सम्भल’ के कोऑर्डिनेटर भी शामिल थे। बच्चों को सुरक्षित निकालकर तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर दिया गया।

बच्चों की देखरेख और आगे की कार्रवाई

चारों बच्चों का शुक्रवार को मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों के पास भेजा जाएगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अतुलेश भारद्वाज ने बताया कि अभी चार और बच्चों को रेस्क्यू करने की जानकारी मिली है। वहीं, आरोपी मुकेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

Published on:

05 Sept 2025 06:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Child Trafficking: यूपी में बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बंधुआ मजदूरी से बचाए गए चार बच्चे, शिकंजे में सरगना

