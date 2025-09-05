Child Trafficking: यूपी में बाल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बंधुआ मजदूरी से बचाए गए चार बच्चे, शिकंजे में सरगना

Child Trafficking Rescue in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाल कल्याण समिति (CWC) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाल तस्करी के एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एनजीओ जस्ट राइट्स की मदद से चार मासूम बच्चों को बंधुआ मजदूरी की कैद से मुक्त कराया गया।