नौवीं का छात्र घर में लटका मिला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने से बढ़ा शक

नौवीं का छात्र घर में लटका मिला | AI Generated Image
Class 9 student found hanging in Amroha: अमरोहा जिले के थाना गजरौला इलाके से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नौवीं कक्षा के छात्र तनिष रावत (15) का शव घर के भीतर संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकता मिला। उस वक्त घर में कोई नहीं था। पिता राजू रावत और मां पिंकी काम पर गए हुए थे।
रात को जब वे लौटे तो दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से जब भीतर झांका गया तो तनिष की लाश फंदे से लटक रही थी। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।
दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ भानपुर फाटक मार्ग पर शव रखकर हंगामा किया और चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की।
जाम लगने से फायर स्टेशन के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही एसडीएम विभा श्रीवास्तव और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद परिजनों ने इंदिरा चौक पर दोबारा जाम लगा दिया।
तनिष के बड़े भाई तुषार रावत ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन में धमकी भरे मैसेज और अपमानजनक चैट मिले हैं। परिवार का कहना है कि तनिष को लगातार कुछ युवकों द्वारा धमकाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे पर लटका दिया।
इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब परिजनों ने बताया कि पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई है। उनका कहना है कि छात्र की मौत का सच उसी कैमरे में कैद हो सकता था, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत रिकॉर्डिंग मिटाई गई। परिजनों ने शक जताया कि फुटेज डिलीट करने वालों की हत्यारोपियों से नजदीकी रही है। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटवाने में जुट गए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इनमें से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।
उधर, भाकियू बीआर आंबेडकर संगठन के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी भी परिजनों के बीच पहुंचे और न्याय की मांग की। फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच कर सत्य सामने लाया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग