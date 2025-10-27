Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

नौवीं का छात्र घर में लटका मिला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने से बढ़ा शक

Amroha News: यूपी के अमरोहा में नौवीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। घर में अकेले मौजूद तनिष का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि परिजनों का दावा है कि उसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप दिया गया है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 27, 2025

class 9 student found hanging amroha murder suspicion cctv footage deleted

नौवीं का छात्र घर में लटका मिला | AI Generated Image

Class 9 student found hanging in Amroha: अमरोहा जिले के थाना गजरौला इलाके से सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नौवीं कक्षा के छात्र तनिष रावत (15) का शव घर के भीतर संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकता मिला। उस वक्त घर में कोई नहीं था। पिता राजू रावत और मां पिंकी काम पर गए हुए थे।

रात को जब वे लौटे तो दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों की मदद से जब भीतर झांका गया तो तनिष की लाश फंदे से लटक रही थी। परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि योजनाबद्ध हत्या है जिसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।

पोस्टमार्टम के बाद भड़का गुस्सा, सड़क पर शव रखकर किया जाम

दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मोहल्ले के लोगों के साथ भानपुर फाटक मार्ग पर शव रखकर हंगामा किया और चार युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की।

जाम लगने से फायर स्टेशन के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलते ही एसडीएम विभा श्रीवास्तव और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद परिजनों ने इंदिरा चौक पर दोबारा जाम लगा दिया।

मोबाइल चैट में धमकियां और गालियां

तनिष के बड़े भाई तुषार रावत ने बताया कि मृतक के मोबाइल फोन में धमकी भरे मैसेज और अपमानजनक चैट मिले हैं। परिवार का कहना है कि तनिष को लगातार कुछ युवकों द्वारा धमकाया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की और घटना को आत्महत्या दिखाने के लिए फंदे पर लटका दिया।

सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने से गहराया शक

इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब परिजनों ने बताया कि पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई है। उनका कहना है कि छात्र की मौत का सच उसी कैमरे में कैद हो सकता था, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत रिकॉर्डिंग मिटाई गई। परिजनों ने शक जताया कि फुटेज डिलीट करने वालों की हत्यारोपियों से नजदीकी रही है। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है।

एक आरोपी हिरासत में, बाकी की तलाश जारी; पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर

घटना की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जाम हटवाने में जुट गए। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इनमें से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।

उधर, भाकियू बीआर आंबेडकर संगठन के अध्यक्ष दिग्विजय भाटी भी परिजनों के बीच पहुंचे और न्याय की मांग की। फिलहाल, पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच कर सत्य सामने लाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 07:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / नौवीं का छात्र घर में लटका मिला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने से बढ़ा शक

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बदमाशों ने दिखाई दबंगई! मुरादाबाद से लूट कर भागे, अमरोहा में पुलिस को मारी टक्कर, एक सिपाही घायल

moradabad robbers hit police car in amroha three arrested three escaped
अमरोहा

अमरोहा में रात-दिन के तापमान में बढ़ा अंतर कर रहा लोगों को बीमार

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
अमरोहा

पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

amroha lovers drama girl demand marriage didoli
अमरोहा

बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

amroha biryani leg piece demand youth beaten hotel owner
अमरोहा

रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

amroha farmer murder case police arrest two others absconding
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.