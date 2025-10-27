नौवीं का छात्र घर में लटका मिला, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया जाम, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने से बढ़ा शक

इस घटना ने तब नया मोड़ ले लिया जब परिजनों ने बताया कि पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट कर दी गई है। उनका कहना है कि छात्र की मौत का सच उसी कैमरे में कैद हो सकता था, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत रिकॉर्डिंग मिटाई गई। परिजनों ने शक जताया कि फुटेज डिलीट करने वालों की हत्यारोपियों से नजदीकी रही है। पुलिस अब इस पहलू पर भी जांच कर रही है।