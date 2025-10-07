यूपी के इस जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन, मध्य प्रदेश-राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद डीएम का आदेश

यूपी के इस जिले में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन | Image Source - 'X'
Coldref cough syrup ban in Amroha: यूपी के अमरोहा में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हालिया बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के तहत उठाया गया है।
सिरप के इस्तेमाल को लेकर सामने आई गंभीर रिपोर्टों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, जिसके चलते जिले में स्वास्थ्य और औषधि विभागों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप का किसी भी परिस्थिति में उपयोग न करें। उन्होंने औषधि विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि किसी मेडिकल स्टोर पर यह सिरप बिकता पाया जाए, तो तुरंत जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस आदेश का मकसद है कि गलती से भी कोई बच्चा या व्यक्ति इस सिरप का सेवन न कर सके।
स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है कि यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित सिरप की बिक्री होती दिखे, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। प्रशासन का मानना है कि समय पर सूचना मिलने से इस खतरनाक दवा का प्रसार रोका जा सकेगा और बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। यह कदम पूरे जिले में दवा की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने का एक अहम प्रयास माना जा रहा है।
