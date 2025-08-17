कोरोना काल में पीएम और सीएम पर विवादित बयान, कांग्रेस नेता पर देशद्रोह का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Congress leader sachin chaudhary treason case up governor approval: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला उस समय का है जब सचिन चौधरी ने कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिए थे।