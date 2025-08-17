कोरोना काल में पीएम और सीएम पर विवादित बयान, कांग्रेस नेता पर देशद्रोह का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Congress leader sachin chaudhary treason case up governor approval: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कांग्रेस नेता सचिन चौधरी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। यह मामला उस समय का है जब सचिन चौधरी ने कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिए थे।
सचिन चौधरी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर और पार्टी में भूमिका को देखते हुए यह मामला कांग्रेस खेमे में हलचल मचा रहा है।
इस मामले में सचिन चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मुकदमे की अनुमति पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल ने पुलिस को कार्रवाई की मंजूरी दे दी।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी, तो यह सभी फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
इस घटनाक्रम से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी हलचल मच गई है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच इसे लेकर चर्चा और चिंता जारी है। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों और पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रहे हैं।