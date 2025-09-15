Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

अमरोहा में क्राइम-ब्रांच टीम पर हमला! कुत्ते छोड़े सीढ़ी छीनी, डेढ़ करोड़ की चोरी की जांच करने गई थी टीम

Amroha Crime News: अमरोहा के डिडौली में मुरादाबाद क्राइम ब्रांच टीम पर डेढ़ करोड़ की चोरी की जांच के दौरान हमला हो गया। आरोपितों के कर्मचारियों ने टीम पर कुत्ते छोड़ दिए और सीढ़ी भी छीन ली। हंगामे के बीच पुलिस को बिना निरीक्षण किए लौटना पड़ा।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 15, 2025

अमरोहा में क्राइम-ब्रांच टीम पर हमला! AI Generated Image

Crime branch team attacked in Amroha: अमरोहा जिले के डिडौली क्षेत्र में रविवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद क्राइम ब्रांच की टीम कारोबारी विवाद की जांच करने पहुंची। बताया गया कि टीम पर अचानक कुत्ते छोड़ दिए गए और जब अधिकारी घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने लगे तो आरोपितों के कर्मचारियों ने सीढ़ी छीनकर ले गए। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

डेढ़ करोड़ के गहने और नकदी-चोरी का केस

दरअसल, मुरादाबाद लाजपतनगर निवासी कारोबारी वसीम और बासित अली ने आरोप लगाया था कि अजीम, अब्दुल रब, अब्दुल हई और अब्दुल सुबूर सहित अन्य लोगों ने उनके घर का ताला तोड़कर करीब डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य के गहने, नकदी, लाइसेंसी पिस्टल और अहम दस्तावेज चोरी कर लिए। शुरुआत में इस मामले की जांच अमरोहा पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में डीआईजी के आदेश पर विवेचना मुरादाबाद क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

Sambhal: सपा सांसद बर्क बोले- मुसलमान आतंकी नहीं, संभल को ATS नहीं बल्कि विश्वविद्यालय-उद्योग की जरूरत
सम्भल
Sambhal mp ziaur rahman barq opposes ats demands university development

पुलिस को नहीं मिला सहयोग

जांच के तहत मुरादाबाद क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अभितेंद्र सिंह वादी को लेकर फैक्ट्री और घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन आरोपित पक्ष के कर्मचारियों ने उन्हें घर के भीतर जाने से रोक दिया। जब पुलिस ने सीढ़ी के सहारे भीतर जाने का प्रयास किया तो सीढ़ी छीन ली गई और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए। हालात बिगड़ते देख डायल-112 को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस की दूसरी टीम भी मौके पर पहुंच गई।

अंधेरा होने पर लौटी टीम

घटना के दौरान हालात को काबू करने के लिए अमरोहा से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया। हालांकि, अंधेरा बढ़ने के कारण मुरादाबाद क्राइम ब्रांच टीम बिना निरीक्षण किए ही वापस लौट आई। अधिकारियों ने बताया कि विवेचना के दौरान लगातार आरोपित पक्ष की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे केस की प्रगति प्रभावित हो रही है।

स्थानीय पुलिस का पक्ष

इस पूरे मामले पर डिडौली थाना प्रभारी हरीश वर्धन सिंह ने कहा कि मुरादाबाद क्राइम ब्रांच टीम ने यहां आमद दर्ज कराई थी और उन्हें सहयोग के लिए फोर्स भी उपलब्ध कराया गया था। लेकिन टीम के लौटने के बाद कुत्ते छोड़े जाने या सीढ़ी छीने जाने की जानकारी उनकी ओर से पुलिस थाने में नहीं दी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

