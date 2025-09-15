अमरोहा में क्राइम-ब्रांच टीम पर हमला! कुत्ते छोड़े सीढ़ी छीनी, डेढ़ करोड़ की चोरी की जांच करने गई थी टीम

जांच के तहत मुरादाबाद क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अभितेंद्र सिंह वादी को लेकर फैक्ट्री और घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन आरोपित पक्ष के कर्मचारियों ने उन्हें घर के भीतर जाने से रोक दिया। जब पुलिस ने सीढ़ी के सहारे भीतर जाने का प्रयास किया तो सीढ़ी छीन ली गई और उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए। हालात बिगड़ते देख डायल-112 को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस की दूसरी टीम भी मौके पर पहुंच गई।