अमरोहा में युवती की हरकत से लगा लंबा जाम, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सड़क पर किया डांस

Amroha News: यूपी के अमरोहा में एक युवती ने सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सड़क पर डांस किया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

अमरोहा•Apr 20, 2025 / 12:25 pm• Mohd Danish

फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सड़क पर किया डांस..

Danced on road to increase followers in Amroha: अमरोहा के मुरादाबादी गेट इलाके में सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में एक युवती ने सड़क को ही डांस फ्लोर बना दिया। युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई थी। जैसे ही ट्रैफिक धीमा हुआ, वह सड़क के बीचोंबीच पहुंच गई और रील बनाने लगी।

जाम के हालात, राहगीरों ने किया विरोध युवती के डांस और कैमरा मूवमेंट के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। राहगीरों और वाहन चालकों ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह परफेक्ट शॉट के लिए बार-बार डांस स्टेप्स दोहराती रही। इस बीच एक राहगीर ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस कर रही जांच, युवती की तलाश जारी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवती वहां से जा चुकी थी। नगर कोतवाली पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। यह भी पढ़ें यूपी के 32 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।