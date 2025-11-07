Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

Danish Ali Facebook Threat: यूपी अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर लगातार दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी कुलदीप पोसवाल नामक व्यक्ति ने दी, जिसमें रमेश बिधूड़ी का हवाला भी दिया गया। पुलिस ने साइबर सेल के जरिए जांच शुरू कर दी है और मामले में कार्रवाई की तैयारी कर रही है।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 07, 2025

danish ali facebook threat amroha police investigation

पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी | Image Source - 'X' @KDanishAli

Danish Ali Facebook Threat in Amroha: अमरोहा में पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को लगातार दूसरे दिन जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी गई और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

धमकी देने वाले का नाम

बृहस्पतिवार को कुलदीप पोसवाल नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से पूर्व सांसद दानिश अली को धमकी दी। उसने रमेश बिधूड़ी का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि दानिश अली अमरोहा न आएं।

दर्ज कराई गई शिकायत

पूर्व सांसद के करीबी कांग्रेस नेता शमीम अय्यूब ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस धमकी के दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।

सोशल मीडिया विवाद का कारण

कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और पूर्व सांसद दानिश अली के बीच पहले से जुबानी तकरार चल रही है। इसके चलते उनके समर्थक सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं। बुधवार को दिल्ली निवासी अभिषेक पांडे ने भी फेसबुक पर धमकी भरा कमेंट किया था।

धमकी का संदेश और चेतावनी

शमीम अय्यूब ने बताया कि कुलदीप पोसवाल ने फेसबुक पर लिखा कि "दानिश अली हमारे समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसे बंद करें। वरना रमेश बिधूड़ी जैसा हाल हमारे समाज से होगा। अमरोहा में एंट्री भी नहीं दी जाएगी।"

पुलिस की कार्रवाई और जांच

लगातार दूसरी धमकी मिलने के बाद शमीम अय्यूब ने अमरोहा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल की टीम दोनों मामलों की जांच कर रही है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व सांसद की प्रतिक्रिया

इस मामले में पूर्व सांसद दानिश अली ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है।

Published on:

07 Nov 2025 11:36 am

