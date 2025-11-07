पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी | Image Source - 'X' @KDanishAli
Danish Ali Facebook Threat in Amroha: अमरोहा में पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को लगातार दूसरे दिन जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी गई और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बृहस्पतिवार को कुलदीप पोसवाल नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से पूर्व सांसद दानिश अली को धमकी दी। उसने रमेश बिधूड़ी का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि दानिश अली अमरोहा न आएं।
पूर्व सांसद के करीबी कांग्रेस नेता शमीम अय्यूब ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस धमकी के दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है।
कांग्रेस नेता सचिन चौधरी और पूर्व सांसद दानिश अली के बीच पहले से जुबानी तकरार चल रही है। इसके चलते उनके समर्थक सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं। बुधवार को दिल्ली निवासी अभिषेक पांडे ने भी फेसबुक पर धमकी भरा कमेंट किया था।
शमीम अय्यूब ने बताया कि कुलदीप पोसवाल ने फेसबुक पर लिखा कि "दानिश अली हमारे समाज के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसे बंद करें। वरना रमेश बिधूड़ी जैसा हाल हमारे समाज से होगा। अमरोहा में एंट्री भी नहीं दी जाएगी।"
लगातार दूसरी धमकी मिलने के बाद शमीम अय्यूब ने अमरोहा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। साइबर सेल की टीम दोनों मामलों की जांच कर रही है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में पूर्व सांसद दानिश अली ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रही है और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाने की योजना बना रही है।
बड़ी खबरेंView All
अमरोहा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग