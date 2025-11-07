पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

Danish Ali Facebook Threat in Amroha: अमरोहा में पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को लगातार दूसरे दिन जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी गई और इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।