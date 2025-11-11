Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

Delhi Blast: भाई, अब दिल्ली नहीं रहने देती…अशोक की आखिरी कॉल, कुछ घंटे बाद ब्लास्ट में हो गई मौत

Delhi Blast: दिल्ली में लालकिले के पास हुए कार में धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। मृतकों में एक यूपी के अमरोहा का रहने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

अमरोहा

image

Aman Pandey

Nov 11, 2025

car blast near red for,lal qila news today,blast near lal quila,breaking news delhi,lal quila metro,lal killa,delhi current news,attack in delhi,delhi red fort explosion,red alert delhi,delhi red alert,delhi car explosion,delhi today news,chandni chowk news today,delhi bom blast,news delhi today,lal qila latest news,redfort explosion, amroha news

लाल किला कार विस्फोट के पीड़ितों को इलाज के लिए लाए जाने के बाद एलएनजेपी अस्पताल के बाहर विलाप करते एक पीड़ित के परिवार के सदस्य।PC : IANS

Delhi Blast: दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने एक ऐसी दगी खत्म कर दी, जो अपने परिवार के लिए दिन-रात दो-दो नौकरियां कर रही थी। संविदा पर डीटीसी बस में कंडक्टर की नौकरी करने वाला अशोक सुबह-सुबह चांदनी चौक की एक कंपनी में गार्ड का काम करता करता था। बताया जा रहा है कि संविदा पर नौकरी से उसे इतना पैसा नहीं मिलता था, जिससे कि वह अपने परिवार के खर्च पूरा कर सके इसलिए वह गार्ड का काम भी करता था।

सुबह आखिरी बार दोस्त से बोला- पैसे पूरे नहीं पड़ रहे भाई

अशोक के मंगरौला निवासी दोस्त मिंटू बताते हैं कि सोमवार सुबह उसका फोन आया था। बोला कि डीटीसी की नौकरी से घर नहीं चलता, इसलिए गार्ड की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। उसने कहा कि दिल्ली में बच्चों की पढ़ाई और किराया इतना महंगा है कि अब दम घुटने लगा है।

मिंटू दोस्त की बात बताते हुए फफक पड़ते हैं। मिंटू की आवाज भर्रा जाती है। आगे बताते हैं कि वो थका हुआ लग रहा था। कह रहा था कि अब क्या करूं भाई, दो-दो नौकरी करके भी कुछ नहीं बचता। और कुछ ही घंटे बाद खबर आई… ब्लास्ट में अशोक की मौत हो गई।

सात बीघा जमीन से नहीं भरता था पेट, इंटर के बाद गया था दिल्ली

अशोक और उसके भाई सुभाष के पास कुल 7 बीघा खेती है। इतने जमीन में दो परिवारों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इंटर करने के बाद अशोक गांव छोड़कर दिल्ली चला गया था। कुछ साल उसने दूध का कारोबार किया, लेकिन इससे उसका खर्च नहीं चल पा रहा था। इस वजह से उसने नौकरी शुरू की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Delhi Blast: भाई, अब दिल्ली नहीं रहने देती…अशोक की आखिरी कॉल, कुछ घंटे बाद ब्लास्ट में हो गई मौत

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट में अमरोहा के युवक की मौत, आगरा-गाजियाबाद-देवरिया के 3 घायल; यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

delhi blast amroha man killed up high alert lal qila explosion case
अमरोहा

सुहागरात से पहले ही हो गई दूल्हे की मौत, रस्मों के बीच उठा सीने में दर्द, जमीन पर गिरा…

अमरोहा

बहन से शादी कर लो…सुनते ही मार दी गोली, प्रेमिका के भाई को घर बुलाकर दी खौफनाक सजा

amroha lover shoots girlfriends brother nikah dispute case
अमरोहा

गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, मोहम्मद शमी से मांगा जवाब, हसीन जहां बोलीं- बेटी और मेरे खर्च पूरे नहीं हो रहे

mohammed shami supreme court notice haseen jahan maintenance case
अमरोहा

पूर्व सांसद दानिश अली को फेसबुक पर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

danish ali facebook threat amroha police investigation
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.