Delhi Blast: भाई, अब दिल्ली नहीं रहने देती…अशोक की आखिरी कॉल, कुछ घंटे बाद ब्लास्ट में हो गई मौत

Delhi Blast: दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने एक ऐसी दगी खत्म कर दी, जो अपने परिवार के लिए दिन-रात दो-दो नौकरियां कर रही थी। संविदा पर डीटीसी बस में कंडक्टर की नौकरी करने वाला अशोक सुबह-सुबह चांदनी चौक की एक कंपनी में गार्ड का काम करता करता था। बताया जा रहा है कि संविदा पर नौकरी से उसे इतना पैसा नहीं मिलता था, जिससे कि वह अपने परिवार के खर्च पूरा कर सके इसलिए वह गार्ड का काम भी करता था।