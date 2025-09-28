देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गूंजी चीखें! रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, बस चालक की मौत, 20 यात्री घायल

हादसा रात करीब दो बजे हुआ, जब संभल जिले के खानपुर गांव निवासी मुख्तियार धान से भरी ट्रॉली लेकर दिल्ली जा रहे थे। तभी हरदोई से दिल्ली जा रही रोडवेज बस तेज रफ्तार में आई और शाहबाजपुर डोर गांव के पास पुल पर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई और सड़क पर धान बिखर गया।