देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गूंजी चीखें! रोडवेज बस और ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर, बस चालक की मौत, 20 यात्री घायल

देर रात दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर गूंजी चीखें! पत्रिका फाइल फोटो।
Delhi-Lucknow highway roadways bus accident: दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार देर रात अमरोहा जिले के थाना गजरौला के पास बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर धान से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई और लगभग 20 यात्री घायल हो गए।
हादसा रात करीब दो बजे हुआ, जब संभल जिले के खानपुर गांव निवासी मुख्तियार धान से भरी ट्रॉली लेकर दिल्ली जा रहे थे। तभी हरदोई से दिल्ली जा रही रोडवेज बस तेज रफ्तार में आई और शाहबाजपुर डोर गांव के पास पुल पर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली पलट गई और सड़क पर धान बिखर गया।
बस और ट्रॉली की टक्कर के बाद पीछे आ रही एक कार भी हादसे की जद में आ गई। इस भीषण टक्कर में रोडवेज बस चालक जनमुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन निवासी अल्लापुर, थाना शाहाबाद, हरदोई की मौत हो गई। वहीं बस में सवार कृष्णा, सजावती, जीवा, कमलेश, शानू शर्मा, राधा कृष्ण, राम नरेश समेत करीब 20 यात्री घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोग दौड़े और घायलों को बस से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों को निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सभी घायल हरदोई जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया।
हादसे की वजह से पलटी ट्रॉली और बिखरा धान सड़क पर फैल गया जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सर्विस रोड और अंडरपास के जरिए डायवर्ट किया। कई घंटे की मशक्कत के बाद हाईवे पर यातायात दोबारा सुचारू हो सका।
औद्योगिक पुलिस चौकी प्रभारी सुभाष कुमार ने बताया कि हादसे में बस चालक की मौत हो गई है और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस, ट्रॉली और कार को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है।
