अमरोहा में तूफान और बारिश से तबाही, गेहूं की फसल बर्बाद, कच्चे मकान और सैकड़ों पेड़ गिरे

अमरोहा में तूफान और बारिश से तबाही, गेहूं की फसल बर्बाद, कच्चे मकान और सैकड़ों पेड़ गिरे

Amroha News: यूपी के अमरोहा में शुक्रवार रात अचानक आए तूफान और मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। सैकड़ों पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, कई मकान धराशायी हो गए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं।

अमरोहा•Apr 19, 2025 / 02:24 pm• Mohd Danish

Devastation due to storm and rain in Amroha: अमरोहा में शुक्रवार रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने शहर से लेकर गांवों तक भारी तबाही मचाई। सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे बिजली के खंभे टूट गए और पूरे जिले में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई।

मकान गिरने से कई परिवार हुए बेघर तूफान की वजह से कई मकानों की छतें उड़ गईं और कच्चे मकान धराशायी हो गए। नगर क्षेत्र में रिक्शा चालक शाहनवाज का मकान भी गिर गया, जिससे उसका परिवार बेघर हो गया। शाहनवाज और उसके परिवार की मदद के लिए प्रशासन से अपील की जा रही है। किसानों को भारी नुकसान इस प्राकृतिक आपदा से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है। कटाई के लिए तैयार गेहूं की फसल बारिश में बर्बाद हो गई। वहीं, आम के बागों में लगे बौर और कच्चे फल भी गिरकर नष्ट हो गए। किसानों के लिए यह नुकसान भारी आर्थिक संकट लेकर आया है। शादी समारोहों में मची अफरा-तफरी बारिश और तेज आंधी के चलते जिले में चल रहे कई शादी समारोहों में अफरा-तफरी मच गई। कई जगहों पर पंडाल उड़ गए, जिससे आयोजनों में बाधा आई और मेहमानों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह भी पढ़ें बिजनौर में नशे में धुत सिपाही सड़क पर गिरा, राइफल भी नहीं संभाल सका, एसपी ने किया निलंबित राहत की बात बड़ी राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं। बड़ी राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन ने हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी हैं।