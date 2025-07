यूपी के हापुड़ में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के काफिले का हुआ एक्सीडेंट, देखिए दुर्घटना का CCTV वीडियो

Minister Gulab Devi accident in Hapur UP and Watch CCTV: उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी का काफिला उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गया जब वे दिल्ली से अमरोहा जा रही थीं। यह दुर्घटना हापुड़ में उस वक्त हुई जब काफिले के आगे चल रही एक कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे पीछे चल रही गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में मंत्री को मामूली चोटें आईं और उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।