प्यार के नाम पर बड़ा खेल! आशा बनकर आई शाहीन ने दूल्हे का भरोसा तोड़ा, घर के जेवर-नकदी लेकर गायब

सोमपाल ने पहले रहरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, मगर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर सोमपाल ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब मनवीर, विनोद, पूजा और शाहीन खातून के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।