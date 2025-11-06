Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

प्यार के नाम पर बड़ा खेल! आशा बनकर आई शाहीन ने दूल्हे का भरोसा तोड़ा, घर के जेवर-नकदी लेकर गायब

Amroha News: अमरोहा जिले से आए एक चौंकाने वाले मामले में एक मजदूर परिवार की जिंदगी तब बदहवास हो गई, जब दुल्हन बनकर आई लड़की की पूरी असलियत खुल गई। आशा नाम बताकर कराई गई शादी में दुल्हन असल में बिहार की शाहीन खातून निकली, जो नकदी, जेवर और कपड़े समेटकर फरार हो गई।

2 min read
अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 06, 2025

fake marriage fraud bihar woman loots groom family Amroha

प्यार के नाम पर बड़ा खेल! AI Generated Image

Fake marriage fraud bihar woman in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र के गांव पौरारा निवासी सोमपाल अपने बेटे राजकुमार की शादी कराना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए गांव के ही मनवीर और संभल के गुन्नौर निवासी विनोद व पूजा ने उनसे संपर्क किया।

तीनों ने सोमपाल को बताया कि एक गरीब लड़की आशा है, जिसके माता-पिता नहीं हैं और वह राजकुमार से विवाह करना चाहती है। शर्त ये रखी गई कि शादी का पूरा खर्च सोमपाल को ही उठाना होगा। गरीबी और बेटे के भविष्य को देखते हुए सोमपाल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

नकली शादी का पूरा खेल

आरोपियों ने पहले ही चरण में सोमपाल से नकद 70 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद 5 जून 2025 को धूमधाम से शादी संपन्न कराई गई। शादी में सोमपाल ने सोने-चांदी के आभूषण और कपड़े भी चढ़ाए। राजकुमार को यकीन था कि उसकी जिंदगी में नई शुरुआत हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में सच ने उसकी खुशियों को चकनाचूर कर दिया।

दुल्हन आशा नहीं, बिहार की शाहीन खातून निकली

शादी के कई दिनों बाद खुलासा हुआ कि दुल्हन का नाम आशा नहीं, बल्कि शाहीन खातून है, जो बिहार की रहने वाली है। यह जानकारी मिलते ही परिवार को एहसास हुआ कि उनसे बड़ा धोखा हुआ है। पूरे मामले में मनवीर, विनोद, पूजा और शाहीन सभी के शामिल होने के आरोप लगे हैं।

पीड़ित पिता-पुत्र को पीटा, घर का सामान भी लूटा

आरोप है कि चारों ने मिलकर सोमपाल और उसके बेटे राजकुमार के साथ मारपीट की। घर में रखे 15 हजार रुपये, शादी के जेवर और कपड़े भी उठा ले गए। यही नहीं, पुलिस में शिकायत करने पर झूठा मुकदमा लगाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई।

न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

सोमपाल ने पहले रहरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मामला नहीं लिखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की, मगर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर सोमपाल ने न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर अब मनवीर, विनोद, पूजा और शाहीन खातून के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

06 Nov 2025 05:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / प्यार के नाम पर बड़ा खेल! आशा बनकर आई शाहीन ने दूल्हे का भरोसा तोड़ा, घर के जेवर-नकदी लेकर गायब

