UP Crime: कोर्ट से लौट रहे व्यक्ति पर फायरिंग, बदमाशों ने घेराबंदी कर 12 राउंड चलाई गोली, मच गया हड़कंप

UP Crime: कोर्ट से लौट रहे व्यक्ति पर फायरिंग, बदमाशों ने घेराबंदी कर 12 राउंड चलाई गोली, मच गया हड़कंप

UP Crime News: यूपी के अमरोहा में जिला न्यायालय से लौट रहे तीन लोगों पर हाईवे पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले डंडों से कार के शीशे तोड़े और फिर..

अमरोहा•May 30, 2025 / 11:15 am• Mohd Danish

UP Crime: कोर्ट से लौट रहे व्यक्ति पर फायरिंग..

Firing on person returning from court UP Crime: यूपी के अमरोहा में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब जिला न्यायालय से वापस लौट रहे तीन लोगों पर हाईवे पर हमला कर दिया गया। बदमाशों ने रास्ता रोककर गाड़ी पर डंडों और गोलियों से हमला किया।

तीन लोग लौट रहे थे न्यायालय से गजरौला के सलारपुर निवासी अभिजीत उर्फ अमन सिद्धू अपने भाई लकी सिंह और निपेंद्र के साथ कोर्ट से लौट रहे थे। जैसे ही वे रजबपुर थाना क्षेत्र के झनकपुरी के पास पहुंचे, तभी अचानक एक काली स्कॉर्पियो में सवार हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। बदमाशों ने पहले शीशे तोड़े फिर की फायरिंग हमलावरों ने पहले डंडों से कार के शीशे तोड़े और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिनमें अभिजीत के पेट और बाएं हाथ में गोली लग गई। अन्य दो व्यक्तियों को भी आईं चोटें इस हमले में अभिजीत गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके भाई लकी सिंह और निपेंद्र को भी चोटें आई हैं। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर दिल्ली की ओर फरार हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी घायलों को तत्काल गजरौला सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद अभिजीत को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। चार नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज सीओ सिटी शक्ति सिंह के अनुसार, पीड़ित निपेंद्र की तहरीर पर निपनिया गांव के हिमांशू नागरे, सौरभ नागरे, आदित्य नागरे और गजरौला निवासी सगुन ढिल्लो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यह भी पढ़ें किसान का शव फंदे से लटका मिला, पड़ोसियों पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी आरोपियों की तलाश में दबिश जारी पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस टीमों को संभावित ठिकानों पर भेजा गया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

Hindi News / Amroha / UP Crime: कोर्ट से लौट रहे व्यक्ति पर फायरिंग, बदमाशों ने घेराबंदी कर 12 राउंड चलाई गोली, मच गया हड़कंप