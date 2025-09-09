Amroha News: मछली पकड़ते समय गंगा में बहे तीन दोस्त, एक की मौत, गोताखारों ने दो को बमुश्किल बचाया

Amroha News Today Hindi: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में सोमवार को गंगा किनारे एक दर्दनाक हादसा हुआ। मछली पकड़ते समय तीन दोस्त अचानक गहरे पानी में बह गए। इस दौरान जहां दो युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, वहीं तीसरे दोस्त राजेंद्र (34 वर्ष) की डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और लंबी मशक्कत के बाद राजेंद्र का शव गंगा से बरामद किया गया।