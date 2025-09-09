Patrika LogoSwitch to English

Amroha News: मछली पकड़ते समय गंगा में बहे तीन दोस्त, एक की मौत, गोताखारों ने दो को बमुश्किल बचाया

Amroha News: यूपी के अमरोहा में गंगा नदी किनारे मछली पकड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। तीन दोस्त नदी में बह गए, जिनमें से दो को गोताखोरों ने बचा लिया, जबकि 34 वर्षीय राजेंद्र सिंह की डूबकर मौत हो गई।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 09, 2025

friends drown ganga river fishing one dead two rescued amroha
मछली पकड़ते समय गंगा में बहे तीन दोस्त | Image Source - Social Media 'X'

Amroha News Today Hindi: अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र में सोमवार को गंगा किनारे एक दर्दनाक हादसा हुआ। मछली पकड़ते समय तीन दोस्त अचानक गहरे पानी में बह गए। इस दौरान जहां दो युवक किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे, वहीं तीसरे दोस्त राजेंद्र (34 वर्ष) की डूबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और लंबी मशक्कत के बाद राजेंद्र का शव गंगा से बरामद किया गया।

दोस्ती का रिश्ता बना आखिरी मुलाकात का कारण

भीमा ठीकरी गांव निवासी राजेंद्र सिंह खेतीबाड़ी का काम करते थे। रविवार देर शाम उनके दोस्त श्याम और भुवनेश, जो झुरेरी गांव के रहने वाले हैं, गंगा नदी के धोरिया गांव के सामने मछली पकड़ने पहुंचे थे। श्याम, राजेंद्र का साढ़ू भी है। कुछ समय बाद राजेंद्र भी दोस्तों से मिलने वहां पहुंच गए और मछली पकड़ने में उनकी मदद करने लगे। लेकिन यह मुलाकात उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन गई।

गहरे पानी में उतरे और डूबने लगे तीनों दोस्त

मछली पकड़ते-पकड़ते अचानक तीनों युवक गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते वे डूबने लगे। किसी तरह श्याम और भुवनेश बाहर निकलने में सफल हो गए, लेकिन राजेंद्र पानी से बाहर नहीं निकल पाए। घबराए दोस्तों ने शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की गई।

गोताखोरों की रातभर चली खोज, सुबह मिला शव

हादसे की खबर पर पुलिस टीम और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। पूरी रात तलाशी अभियान चला, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार सोमवार सुबह करीब 10 बजे गोताखोरों ने राजेंद्र का शव नदी से निकाल लिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पत्नी और दो छोटे बच्चे बेसहारा

राजेंद्र की मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में पत्नी के अलावा आठ साल का बेटा और महज दो महीने की बेटी है। मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में भी गमगीन माहौल है।

पुलिस का बयान- डूबने से हुई मौत

सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि गंगा में डूबने से युवक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की है। साथ ही ग्रामीणों को नदियों के किनारे जाने में सतर्कता बरतने की अपील भी की गई है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha News: मछली पकड़ते समय गंगा में बहे तीन दोस्त, एक की मौत, गोताखारों ने दो को बमुश्किल बचाया

