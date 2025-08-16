UP Flood: गंगा में छोड़ा गया एक लाख क्यूसेक पानी, अमरोहा के 60 गांवों में बाढ़ का संकट, फसलों पर मंडराया खतरा

Ganga water release UP flood 60 villages crops damage: उत्तर प्रदेश के बिजनौर बैराज से शनिवार को गंगा नदी में अचानक 1.08 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे नदी का जलस्तर बढ़कर 200.60 मीटर तक पहुंच गया। हालांकि अमरोहा के तिगरी क्षेत्र में गंगा नदी खतरे के निशान से 1.40 मीटर नीचे बह रही है, लेकिन पानी की रफ्तार और दबाव से निचले इलाकों के हालात बिगड़ गए हैं।