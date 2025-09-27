Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, बारात में दर्जनों युवकों ने किया हमला, जानें पूरा मामला

UP News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बारात के दौरान दूल्हे पर दर्जनों युवकों ने हमला कर दिया। मारपीट में दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अमरोहा

Mohd Danish

Sep 27, 2025

groom attacked before wedding hospitalized barati fight UP
UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा | Image Source - 'FB'

UP News Today Hindi: यूपी के अमरोहा जिले के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ऊपर वाला तरारा में एक विवाह समारोह उस समय हंगामे का रूप ले लिया, जब दूल्हा आकाश पुत्र वीर सिंह की बारात गुरुवार शाम गांव सोहत स्थित घर पहुंची। शाम करीब छह बजे डीजे की धुन पर बारात चढ़ रही थी, तभी वहां उपस्थित एक दर्जन से अधिक युवकों ने अचानक हमला कर दिया।

बारात में मच गई अफरा-तफरी

युवकों ने हाथों में साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू लेकर दूल्हे को बग्घी से खींच उस पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दूल्हे का सिर फट गया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस हमले के कारण बारातियों में हड़कंप मच गया। वहीं, दूल्हे को गंभीर हालत में हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया।

एक दिन पहले दी थी चेतावनी

दूल्हे के पिता वीर सिंह ने बताया कि बारात से एक दिन पहले ही गांव का एक युवक ने घर आकर बारात में हंगामा करने की धमकी दी थी। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण हमला हो गया।

वहीं, हसनपुर सीएचसी में दूल्हे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वीर सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे का इलाज कराएंगे और फिर उसे लेकर उसकी ससुराल जाकर विवाह की रस्म पूरी करेंगे।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

दूल्हे के साथ बारात में हुई हिंसा से युवती पक्ष के लोग भी चिंतित हैं। दोनों पक्ष के लोग दूल्हे के इलाज और फिर विवाह के फेरे के लिए इंतजार कर रहे हैं। उझारी पुलिस चौकी इंचार्ज सतबीर सिंह ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में है और तहरीर मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, बारात में दर्जनों युवकों ने किया हमला, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.