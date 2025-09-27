UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, बारात में दर्जनों युवकों ने किया हमला, जानें पूरा मामला

UP News Today Hindi: यूपी के अमरोहा जिले के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ऊपर वाला तरारा में एक विवाह समारोह उस समय हंगामे का रूप ले लिया, जब दूल्हा आकाश पुत्र वीर सिंह की बारात गुरुवार शाम गांव सोहत स्थित घर पहुंची। शाम करीब छह बजे डीजे की धुन पर बारात चढ़ रही थी, तभी वहां उपस्थित एक दर्जन से अधिक युवकों ने अचानक हमला कर दिया।
युवकों ने हाथों में साइकिल की चेन, लोहे के कड़े और चाकू लेकर दूल्हे को बग्घी से खींच उस पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दूल्हे का सिर फट गया और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। इस हमले के कारण बारातियों में हड़कंप मच गया। वहीं, दूल्हे को गंभीर हालत में हसनपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया।
दूल्हे के पिता वीर सिंह ने बताया कि बारात से एक दिन पहले ही गांव का एक युवक ने घर आकर बारात में हंगामा करने की धमकी दी थी। इसके बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण हमला हो गया।
वहीं, हसनपुर सीएचसी में दूल्हे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वीर सिंह ने कहा कि वह अपने बेटे का इलाज कराएंगे और फिर उसे लेकर उसकी ससुराल जाकर विवाह की रस्म पूरी करेंगे।
दूल्हे के साथ बारात में हुई हिंसा से युवती पक्ष के लोग भी चिंतित हैं। दोनों पक्ष के लोग दूल्हे के इलाज और फिर विवाह के फेरे के लिए इंतजार कर रहे हैं। उझारी पुलिस चौकी इंचार्ज सतबीर सिंह ने कहा कि मामला उनकी जानकारी में है और तहरीर मिलने के बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।