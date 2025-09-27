UP News: ससुराल की जगह अस्पताल पहुंच गया दूल्हा, बारात में दर्जनों युवकों ने किया हमला, जानें पूरा मामला

UP News Today Hindi: यूपी के अमरोहा जिले के थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव ऊपर वाला तरारा में एक विवाह समारोह उस समय हंगामे का रूप ले लिया, जब दूल्हा आकाश पुत्र वीर सिंह की बारात गुरुवार शाम गांव सोहत स्थित घर पहुंची। शाम करीब छह बजे डीजे की धुन पर बारात चढ़ रही थी, तभी वहां उपस्थित एक दर्जन से अधिक युवकों ने अचानक हमला कर दिया।