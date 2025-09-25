दरोगा जी! तीन महीने का इंतजार सहन नहीं, आज ही निकाह कराइए

दड़ियाल क्षेत्र की रहने वाली युवती का रिश्ता अजीमनगर के युवक से करीब एक साल पहले तय हुआ था। आठ दिन पहले ही शादी की तारीख रखी गई थी। तीन माह बाद बारात आने का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन बुधवार शाम करीब 5 बजे युवती अचानक खौद पुलिस चौकी पहुंची और कुर्सी पर बैठकर चौकी इंचार्ज का इंतजार करने लगी।
चौकी इंचार्ज के आने पर उसने अपनी पूरी बात रखी। पुलिसकर्मियों ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपने फैसले पर अडिग रही। मामला बढ़ता देख पुलिस ने दोनों परिवारों को चौकी पर बुलाया। देर शाम तक चली पंचायत के बाद आखिरकार दोनों पक्षों ने जल्द शादी कराने पर सहमति बना ली।
पुलिस ने बताया कि युवती ने अपने मंगेतर से तुरंत निकाह की जिद की थी। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद समझौता हो गया है। निकाह की तारीख आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।