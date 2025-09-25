दरोगा जी! तीन महीने का इंतजार सहन नहीं, आज ही निकाह कराइए

दड़ियाल क्षेत्र की रहने वाली युवती का रिश्ता अजीमनगर के युवक से करीब एक साल पहले तय हुआ था। आठ दिन पहले ही शादी की तारीख रखी गई थी। तीन माह बाद बारात आने का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन बुधवार शाम करीब 5 बजे युवती अचानक खौद पुलिस चौकी पहुंची और कुर्सी पर बैठकर चौकी इंचार्ज का इंतजार करने लगी।