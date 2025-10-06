जयंत चौधरी का अमरोहा में शक्ति प्रदर्शन! रालोद की नई रणनीति से तय होगा 2027 का राजनीतिक भविष्य

पिछले कुछ वर्षों में रालोद का जनाधार लगातार कमजोर हुआ है। पहले जहां पार्टी किसान राजनीति की अग्रिम पंक्ति में हुआ करती थी, अब उसका प्रभाव सीमित होता जा रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद रालोद कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सत्ता में रहते हुए भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही। जयंत चौधरी का यह दौरा कार्यकर्ताओं को फिर से प्रेरित करने और संगठन को एकजुट करने का प्रयास बताया जा रहा है।