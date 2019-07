अमरोहा। उत्‍तर प्रदेश के दो छोरों की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के कप्‍तान विराट कोहली को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उन्‍हें 30 जून 2019 को होने वाले India vs England मैच में दोनों स्‍टार गेंदबाजों में किसी एक को चुनना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल होगा। ICC World Cup 2019 में इकलौते हैट्रिक मैन मोहम्‍मद शमी ने मौका मिलते ही खुद को साबित कर दिया। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार की इंजरी का उन्‍होंने खूब मौका भुनाया।

30 जून 2019 को है भारत व इंग्‍लैंड का मैच

ICC World Cup 2019 में अफगानिस्‍तान के खिलाफ लो स्‍कोरिंग मैच में अमरोहा निवासी मोहम्‍मद शमी ने हैट्र‍िक लेकर इतिहास रच दिया। इसके बाद अमराेहा में भी जमकर जश्‍न मना था। इसके बाद वेस्‍टइंडीज के खिलाफ भी उनकी गेंदों ने खूब आग उगली। उन्‍होंने अपने करियर की बेस्‍ट बॉलिंग करते हुए 16 रन पर 4 विकेट झटके। अब भारत का अगला मैच 30 जून 2019 यानी रविवार को इंग्‍लैंड के खिलाफ होगा।

भुवनेश्‍वर कुमार की हो सकती है वापसी

वहीं, मेरठ के 29 वर्षीय भुवनेश्‍वर कुमार भी शुरू के तीन मुकाबलों में अपना दम दिखा चुके हैं। उन्‍होंने विकेट भले ही कम लिए हो लेकिन उनकी स्विंग गेंदबाजी ने विदेशी बल्‍लेबाजों को परेशान जरूर किया है। उनकी चोट भी अब लगभग ठीक हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है क‍ि इंग्‍लैंड के खिलाफ उनकी वापसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मोहम्‍मद शमी को बाहर बैठना पड़ सकता है। वहीं, अगर शमी की फाइनल 11 में एंट्री होती है तो भुवनेश्‍वर को बाहर बैठना पड़ सकता है। वैसे शमी ने टीम इंडिया की नई जर्सी में अपनी फोटो अपने ऑफिशियल ट्वि‍टर हैंडल और फेसबुक पेज पर पोस्‍ट की है। साथ ही उन्‍होंने लिखा है, नई जर्सी में अगले मैच के लिए तैयार (Readdy to next match in New Jersey)।

यह कहा भुवनेश्‍वर के कोच ने

भुवनेश्वर कुमार के कोच संजय रस्तोगी का कहना है कि भुवनेश्वर चोटिल नहीं हुए थे, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आया था। यह 5-6 दिन में ठीक हो जाती है। भुवनेश्वर भी ठीक हो गए हैं। वह टीम इंडिया के टाॅप बाॅलर हैं, इसलिए इंग्लैंड के साथ मुकाबले में प्रबंधन को उन्हें खिलाना चाहिए।

