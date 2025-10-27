बदमाशों ने दिखाई दबंगई! मुरादाबाद से लूट कर भागे, अमरोहा में पुलिस को मारी टक्कर, एक सिपाही घायल

बदमाशों ने दिखाई दबंगई! AI Generated Image
Moradabad robbers hit police car in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में सोमवार सुबह हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद से लूट कर भाग रहे बदमाशों की कार ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना शहवाजपुर डोर के निकट हुई, जहां 112 बोलेरो पर तैनात सिपाही विनीत कुमार और उनकी टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी।
जानकारी के अनुसार, जैसे ही पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, उसमें सवार छह बदमाशों ने पुलिस की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और सिपाही विनीत घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल से कंट्रोल रूम को सूचना दी।
टक्कर के बाद भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों की कार का पीछा जारी रखा। मुरादाबाद से अमरोहा की ओर भाग रहे बदमाशों ने जब देखा कि पुलिस उनके पीछे है, तो वे कांकाठेर गांव की ओर मुड़ गए।
लेकिन, तेज रफ्तार के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर की आवाज सुनते ही गांववाले मौके पर पहुंच गए। भीड़ देखकर बदमाश घबरा गए और तीन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।
ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बाकी तीन बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घायल सिपाही विनीत कुमार को तुरंत सीएचसी गजरौला में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया।
इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन टीम की सूझबूझ से तीन अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी फरार बदमाशों की तलाश जारी है।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुरादाबाद में हुई हालिया लूट में शामिल थे। पुलिस को शक है कि इनके नेटवर्क के तार पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों तक फैले हैं।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए बाकी फरार बदमाशों का पता लगाने में जुटी है।
