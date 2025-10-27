Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अमरोहा

बदमाशों ने दिखाई दबंगई! मुरादाबाद से लूट कर भागे, अमरोहा में पुलिस को मारी टक्कर, एक सिपाही घायल

Amroha News: अमरोहा के गजरौला में मुरादाबाद से लूट कर भाग रहे बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस दौरान एक सिपाही घायल हो गया, जबकि पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीन बदमाशों को पकड़ लिया और तीन आरोपी फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 27, 2025

moradabad robbers hit police car in amroha three arrested three escaped

बदमाशों ने दिखाई दबंगई! AI Generated Image

Moradabad robbers hit police car in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में सोमवार सुबह हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद से लूट कर भाग रहे बदमाशों की कार ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना शहवाजपुर डोर के निकट हुई, जहां 112 बोलेरो पर तैनात सिपाही विनीत कुमार और उनकी टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

जानकारी के अनुसार, जैसे ही पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, उसमें सवार छह बदमाशों ने पुलिस की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और सिपाही विनीत घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल से कंट्रोल रूम को सूचना दी।

बिजली के खंभे से टकराई बदमाशों की कार

टक्कर के बाद भी पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और बदमाशों की कार का पीछा जारी रखा। मुरादाबाद से अमरोहा की ओर भाग रहे बदमाशों ने जब देखा कि पुलिस उनके पीछे है, तो वे कांकाठेर गांव की ओर मुड़ गए।

लेकिन, तेज रफ्तार के कारण उनकी कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर की आवाज सुनते ही गांववाले मौके पर पहुंच गए। भीड़ देखकर बदमाश घबरा गए और तीन आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।

तीन बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, एक सिपाही घायल

ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बाकी तीन बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घायल सिपाही विनीत कुमार को तुरंत सीएचसी गजरौला में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया।

इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन टीम की सूझबूझ से तीन अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बाकी फरार बदमाशों की तलाश जारी है।

मुरादाबाद लूट से जुड़ा है मामला, बदमाशों के तार दूसरे जिलों तक

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी मुरादाबाद में हुई हालिया लूट में शामिल थे। पुलिस को शक है कि इनके नेटवर्क के तार पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों तक फैले हैं।
पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के जरिए बाकी फरार बदमाशों का पता लगाने में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 02:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बदमाशों ने दिखाई दबंगई! मुरादाबाद से लूट कर भागे, अमरोहा में पुलिस को मारी टक्कर, एक सिपाही घायल

बड़ी खबरें

View All

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमरोहा में रात-दिन के तापमान में बढ़ा अंतर कर रहा लोगों को बीमार

मौसम बदलते ही बढ़े मरीज! दिन में उमस, रात में ठंड से खांसी-जुकाम और सांस की तकलीफ में इजाफा...(photo-patrika)
अमरोहा

पांच साल के प्यार का हाई वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर; बोली- इससे मेरी शादी करवाओ

amroha lovers drama girl demand marriage didoli
अमरोहा

बिरयानी में लेग पीस मांगने पर होटल मालिक हुआ आग-बबूला, युवक को पीट पीटकर किया अधमरा, जानें पूरा मामला

amroha biryani leg piece demand youth beaten hotel owner
अमरोहा

रंजिश, शराब और गोली की गूंज! अमरोहा में किसान की हत्या से मचा हड़कंप, दो गिरफ्तार लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार

amroha farmer murder case police arrest two others absconding
अमरोहा

मुख्यमंत्री योगी का दीपावली गिफ्ट! 24 गांवों को जोड़ेगी नई सड़क, 26 करोड़ की सौगात

cm yogi approves 26 crore road project 24 villages benefit amroha
अमरोहा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.