बदमाशों ने दिखाई दबंगई! मुरादाबाद से लूट कर भागे, अमरोहा में पुलिस को मारी टक्कर, एक सिपाही घायल

Moradabad robbers hit police car in Amroha: यूपी के अमरोहा जिले के गजरौला में सोमवार सुबह हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद से लूट कर भाग रहे बदमाशों की कार ने पुलिस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना शहवाजपुर डोर के निकट हुई, जहां 112 बोलेरो पर तैनात सिपाही विनीत कुमार और उनकी टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी।