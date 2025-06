अमरोहा में साइबर सुरक्षा का नया अध्याय, 450 युवाओं को डिजिटल योद्धा बनाएगी पुलिस, 12 दिन का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू

Amroha News: यूपी की अमरोहा पुलिस ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए 12 दिवसीय साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से 450 युवा भाग ले रहे हैं।

अमरोहा•Jun 20, 2025 / 01:02 pm• Mohd Danish

अमरोहा में साइबर सुरक्षा का नया अध्याय..

New chapter of cyber security in Amroha: साइबर अपराधों से निपटने के लिए अमरोहा पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, रजबपुर में अमरोहा पुलिस साइबर सिक्योरिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 (APCSIP-2025) की शुरुआत की गई है। इस 12 दिवसीय इंटर्नशिप में देशभर से 450 युवा प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं।

शुभारंभ समारोह में पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम का उद्घाटन एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और एसपी अमित कुमार आनंद की उपस्थिति में हुआ। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का संचालन सीओ अंजली कटारिया द्वारा किया जा रहा है। छात्रों को मिलेगा साइबर सुरक्षा का वास्तविक प्रशिक्षण इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के छात्रों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। इस दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल फॉरेंसिक, सोशल मीडिया ट्रैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड की पहचान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में अनुभवी साइबर एक्सपर्ट्स और आईटी प्रोफेशनल्स विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। तकनीकी रूप से सक्षम नागरिकों की होगी तैयारी एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि यह पहल ना केवल साइबर अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होगी, बल्कि इसके माध्यम से तकनीकी रूप से सक्षम और जागरूक नागरिक भी तैयार किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि APCSIP-2025 अमरोहा पुलिस की एक ऐसी कोशिश है, जिससे पूरे देश में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। यह भी पढ़ें सांसद बर्क और मस्जिद कमेटी के सदर पर बड़ी साजिश का आरोप, सीडीआर और गवाहों से मिले सबूत देशभर के लिए बनेगा उदाहरण अधिकारियों का मानना है कि यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और अन्य जिलों व राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आएगा। अमरोहा पुलिस की यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण बल्कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिकारियों का मानना है कि यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और अन्य जिलों व राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आएगा। अमरोहा पुलिस की यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण बल्कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।