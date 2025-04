Amroha News: अमरोहा में सड़क बनी अखाड़ा, शराब के नशे में दो गुटों में जमकर मारपीट

Amroha News: यूपी के अमरोहा में शराब के नशे में धुत दो गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। शराब ठेके के सामने करीब दस मिनट तक लात-घूंसे और बेल्ट चले।

अमरोहा•Apr 19, 2025 / 08:51 am• Mohd Danish

Road became an arena in Amroha: अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के फाजलपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने मंगलवार रात जमकर हंगामा हुआ। शराब के नशे में धुत दो गुटों के युवकों के बीच सड़क पर ही लात-घूंसे और बेल्ट से मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई।

मची अफरा-तफरी मारपीट करीब दस मिनट तक चली, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शराब की दुकान के सामने ऐसे विवाद रोजाना होते हैं, लेकिन पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। यह भी पढ़ें मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, कारोबारी के घर लूटकांड में थे शामिल, दो फरार वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। खास बात यह है कि यह मारपीट थाने से मात्र कुछ कदम की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। खास बात यह है कि यह मारपीट थाने से मात्र कुछ कदम की दूरी पर हुई, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है।