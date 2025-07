School holiday will be from 19th July till Shivaratri in amroha up: सावन माह में शिवभक्तों की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अमरोहा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिले के सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान 19 जुलाई से लेकर शिवरात्रि तक बंद रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।