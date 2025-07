UP News: ट्रैक्टर पर युवकों का स्टंट, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अर्धनग्न होकर किया खतरनाक प्रदर्शन, वीडियो हुआ वायरल

Stunt of youth on tractor in UP: यूपी के अमरोहा जिले के रहरा थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की सनक में कुछ युवकों ने ट्रैक्टर पर खतरनाक स्टंट कर डाला। वायरल वीडियो में युवक अर्धनग्न अवस्था में चलते ट्रैक्टर की सीट पर खड़े होकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न केवल खुद की जान को जोखिम में डाला, बल्कि ट्रैफिक नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाईं।