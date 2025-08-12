Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका पुतला, टैरिफ वॉर पर गरजे कार्यकर्ता

Swadeshi jagran manch protest donald trump tariff war amroha: यूपी के अमरोहा ज़िले के गजरौला शहर में मंगलवार शाम इंदिरा चौक पर स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला फूंका और "स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ" जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भारत पर डाले जा रहे टैरिफ दबाव का विरोध करना था।
स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख, एडवोकेट सुधांशु बिश्नोई ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता का श्रेय भी ट्रंप खुद लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति के आगे वे मजबूर हो गए।"
कार्यक्रम में व्यापारिक सुरक्षा फोरम, लघु उद्योग भारती और गायत्री परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संकल्प लिया। व्यापारी नेता नवीन गर्ग ने लोगों से विदेशी कंपनियों के खिलाफ सजग रहने की अपील की, जबकि जिला संयोजक वेद प्रकाश चौहान ने कहा कि भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर ही स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है।
कार्यक्रम में हिमाचल यदुवंशी ने घर-घर जाकर लोगों को स्वदेशी जागरण आंदोलन से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारत में स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अमरोहा का यह प्रदर्शन इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर भी विदेशी दबावों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सकती है।