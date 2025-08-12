12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका पुतला, टैरिफ वॉर पर गरजे कार्यकर्ता

Tariff War Amroha News: यूपी के अमरोहा जिले में स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दबाव का विरोध करते हुए पुतला फूंका और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 12, 2025

swadeshi jagran manch protest donald trump tariff war amroha
Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! Image Source - Social Media

Swadeshi jagran manch protest donald trump tariff war amroha: यूपी के अमरोहा ज़िले के गजरौला शहर में मंगलवार शाम इंदिरा चौक पर स्वदेशी जागरण मंच ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रंप का पुतला फूंका और "स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ" जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य भारत पर डाले जा रहे टैरिफ दबाव का विरोध करना था।

ट्रंप के टैरिफ नीति पर तीखा हमला

स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संघर्ष वाहिनी प्रमुख, एडवोकेट सुधांशु बिश्नोई ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता का श्रेय भी ट्रंप खुद लेना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति के आगे वे मजबूर हो गए।"

ये भी पढ़ें

Sambhal News: संभल में गंगा का कहर! चिरवारा बंधा टूटा, कई गांवों में बाढ़ का खतरा, विभाग अलर्ट मोड पर
सम्भल
sambhal chirwara ganga dyke breach flood threat

स्वदेशी संकल्प और आर्थिक आत्मनिर्भरता का आह्वान

कार्यक्रम में व्यापारिक सुरक्षा फोरम, लघु उद्योग भारती और गायत्री परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संकल्प लिया। व्यापारी नेता नवीन गर्ग ने लोगों से विदेशी कंपनियों के खिलाफ सजग रहने की अपील की, जबकि जिला संयोजक वेद प्रकाश चौहान ने कहा कि भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर ही स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है।

घर-घर जाकर स्वदेशी संदेश फैलाने की योजना

कार्यक्रम में हिमाचल यदुवंशी ने घर-घर जाकर लोगों को स्वदेशी जागरण आंदोलन से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

इस प्रदर्शन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारत में स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और राष्ट्रीय संकल्प है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अमरोहा का यह प्रदर्शन इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय स्तर पर भी विदेशी दबावों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 07:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका पुतला, टैरिफ वॉर पर गरजे कार्यकर्ता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.