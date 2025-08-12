Amroha News: अमरोहा में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा! स्वदेशी जागरण मंच ने फूंका पुतला, टैरिफ वॉर पर गरजे कार्यकर्ता

कार्यक्रम में व्यापारिक सुरक्षा फोरम, लघु उद्योग भारती और गायत्री परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का संकल्प लिया। व्यापारी नेता नवीन गर्ग ने लोगों से विदेशी कंपनियों के खिलाफ सजग रहने की अपील की, जबकि जिला संयोजक वेद प्रकाश चौहान ने कहा कि भारत में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर ही स्वदेशी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है।