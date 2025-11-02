तिगरीधाम में प्रेरणादायक कॉन्फ्रेंस! विशेषज्ञों ने कहा- तकनीक, शिक्षा और मानसिक सशक्तिकरण ही बदलेंगे महिला शक्ति की दिशा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा और कौशल सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होते हैं। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो पूरा परिवार, आसपास का वातावरण और समाज मजबूती से आगे बढ़ता है। उन्होंने युवाओं को कौशल वृद्धि और उच्च शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया।