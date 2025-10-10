यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! डेढ़ लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे, जिम की छत पर चल रहा था नशे का खेल

यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! Image Source - 'FB'
UP police arrest two smack traffickers: यूपी के अमरोहा जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात यह कार्रवाई नवादा रोड पर स्थित एक जिम की छत पर की गई, जहां आरोपी स्मैक का सौदा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई है।
गजरौला थाने के उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि नवादा रोड पर जिम के ऊपर नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने आरक्षी सरज और मोहित के साथ योजना बनाकर छापेमारी की। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नावेद पुत्र जफर अली, निवासी मुहल्ला सुल्ताननगर, गजरौला और शाजेव पुत्र राशिद, निवासी मुहल्ला जलालनगर, गजरौला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से बरामद 15 ग्राम स्मैक को कब्जे में ले लिया है।
अमरोहा जिले में लंबे समय से स्मैक और अन्य मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जारी है। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की वारदातें इलाके में अपराध और नशे की लत को बढ़ावा देती हैं। प्रशासन ने हाल के महीनों में कई अभियानों के तहत कई तस्करों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाना अभी चुनौती बना हुआ है।
