यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! डेढ़ लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे, जिम की छत पर चल रहा था नशे का खेल

UP police arrest two smack traffickers: यूपी के अमरोहा जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात यह कार्रवाई नवादा रोड पर स्थित एक जिम की छत पर की गई, जहां आरोपी स्मैक का सौदा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई है।