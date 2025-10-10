Patrika LogoSwitch to English

अमरोहा

यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! डेढ़ लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे, जिम की छत पर चल रहा था नशे का खेल

UP Police: अमरोहा पुलिस ने नवादा रोड पर जिम की छत से दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में करीब डेढ़ लाख रुपये की 15 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

अमरोहा

image

Mohd Danish

Oct 10, 2025

up police arrest two smack traffickers worth 1.5 lakh

यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! Image Source - 'FB'

UP police arrest two smack traffickers: यूपी के अमरोहा जिले की पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। गुरुवार रात यह कार्रवाई नवादा रोड पर स्थित एक जिम की छत पर की गई, जहां आरोपी स्मैक का सौदा कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, बरामद स्मैक की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये आंकी गई है।

मुखबिर की सूचना ने खोला तस्करों का राज

गजरौला थाने के उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को एक मुखबिर से जानकारी मिली कि नवादा रोड पर जिम के ऊपर नशे का अवैध कारोबार चल रहा है। सूचना मिलते ही उन्होंने आरक्षी सरज और मोहित के साथ योजना बनाकर छापेमारी की। मौके पर पहुंचकर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नावेद पुत्र जफर अली, निवासी मुहल्ला सुल्ताननगर, गजरौला और शाजेव पुत्र राशिद, निवासी मुहल्ला जलालनगर, गजरौला के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से बरामद 15 ग्राम स्मैक को कब्जे में ले लिया है।

अमरोहा में नशा तस्करी का नेटवर्क

अमरोहा जिले में लंबे समय से स्मैक और अन्य मादक पदार्थों का अवैध कारोबार जारी है। पुलिस के मुताबिक, इस तरह की वारदातें इलाके में अपराध और नशे की लत को बढ़ावा देती हैं। प्रशासन ने हाल के महीनों में कई अभियानों के तहत कई तस्करों को गिरफ़्तार किया है, लेकिन इस समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाना अभी चुनौती बना हुआ है।

Published on:

10 Oct 2025 09:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / यूपी पुलिस की बड़ी कामयाबी! डेढ़ लाख की स्मैक के साथ दो तस्कर दबोचे, जिम की छत पर चल रहा था नशे का खेल

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

