यूपी पुलिस के सिपाही ने पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल रेफर, छह पर केस दर्ज

UP Police Constable wife Burnt Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पारुल को जलाकर मारने की कोशिश की। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है।
पीड़िता के मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिपाही देवेंद्र और उसके परिवारजन लंबे समय से पारुल को प्रताड़ित कर रहे थे। महिला के भाई कपिल सिंह ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर उसे मारता-पीटता और परिजन भी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस प्रताड़ना के पीछे मुख्य कारण उसकी संपत्ति और सैलरी को हड़पना बताया गया है।
जानकारी के अनुसार, अमरोहा के गांव भानपुर खालसा निवासी वचन सिंह की बेटी पारुल की शादी करीब 13 साल पहले नारंगपुर गांव के देवेंद्र से हुई थी। देवेंद्र यूपी पुलिस में सिपाही है। पारुल स्वयं भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और इकौदा स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में GNM पद पर तैनात है। इस दंपती के जुड़वां बेटे और बेटी भी हैं।
मामले का सबसे बड़ा कारण एक प्लॉट बताया जा रहा है, जो पारुल के नाम पर दर्ज है। मायके वालों का कहना है कि देवेंद्र और उसके परिवारजन उस प्लॉट को हड़पना चाहते थे। इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी सुबह इसी विवाद को लेकर बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक हो गई और पारुल को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया।
गंभीर आरोप है कि पति देवेंद्र और उसके परिजन महिला को जलाने के बाद मौके से फरार हो गए। पारुल की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मायके वालों को सूचना दी। परिवारजन तत्काल पहुंचे और गंभीर हालत में पारुल को अस्पताल लेकर गए।
पीड़िता के भाई कपिल सिंह की तहरीर पर डिडौली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सिपाही देवेंद्र के साथ सोनू, गजेश, अनीता, जितेंद्र और संतोष के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 109 और 115(2) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
पारुल की मां अनीता ने बताया कि बेटी को कई बार मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। एक साल पहले भी उसे मारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ससुराल के लोग उसकी बेटी की नौकरी की सैलरी तक जबरिया छीन लेते थे और प्लॉट को हड़पने के लिए आए दिन विवाद खड़ा करते थे।