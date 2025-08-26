Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अमरोहा

यूपी पुलिस के सिपाही ने पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल रेफर, छह पर केस दर्ज

Amroha Crime News: अमरोहा में यूपी पुलिस के सिपाही ने प्लॉट विवाद को लेकर अपनी GNM पत्नी को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 26, 2025

up police constable wife burnt amroha gnm plot dispute delhi hospital
यूपी पुलिस के सिपाही ने पत्नी को जलाया | Image Source - Social Media 'X'

UP Police Constable wife Burnt Amroha: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां यूपी पुलिस के सिपाही देवेंद्र ने कथित तौर पर अपनी पत्नी पारुल को जलाकर मारने की कोशिश की। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है।

मायके वालों का आरोप- पति और घरवाले करते थे मारपीट

पीड़िता के मायके वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सिपाही देवेंद्र और उसके परिवारजन लंबे समय से पारुल को प्रताड़ित कर रहे थे। महिला के भाई कपिल सिंह ने बताया कि आए दिन पति शराब पीकर उसे मारता-पीटता और परिजन भी उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे। इस प्रताड़ना के पीछे मुख्य कारण उसकी संपत्ति और सैलरी को हड़पना बताया गया है।

ये भी पढ़ें

Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बना बर्बादी का जाल! कर्ज, तनाव और ठगी से जूझ रहे परिवार, युवाओं की जिंदगी तबाह
मुरादाबाद
online gaming addiction youth loss 50 lakh moradabad up law

शादी को हुए 13 साल, दो बच्चे भी हैं

जानकारी के अनुसार, अमरोहा के गांव भानपुर खालसा निवासी वचन सिंह की बेटी पारुल की शादी करीब 13 साल पहले नारंगपुर गांव के देवेंद्र से हुई थी। देवेंद्र यूपी पुलिस में सिपाही है। पारुल स्वयं भी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है और इकौदा स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में GNM पद पर तैनात है। इस दंपती के जुड़वां बेटे और बेटी भी हैं।

प्लॉट विवाद से उपजा झगड़ा

मामले का सबसे बड़ा कारण एक प्लॉट बताया जा रहा है, जो पारुल के नाम पर दर्ज है। मायके वालों का कहना है कि देवेंद्र और उसके परिवारजन उस प्लॉट को हड़पना चाहते थे। इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी सुबह इसी विवाद को लेकर बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक हो गई और पारुल को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया।

जलती हालत में छोड़कर फरार हुए आरोपी

गंभीर आरोप है कि पति देवेंद्र और उसके परिजन महिला को जलाने के बाद मौके से फरार हो गए। पारुल की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मायके वालों को सूचना दी। परिवारजन तत्काल पहुंचे और गंभीर हालत में पारुल को अस्पताल लेकर गए।

एफआईआर दर्ज, आरोपी ससुराल वाले फरार

पीड़िता के भाई कपिल सिंह की तहरीर पर डिडौली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सिपाही देवेंद्र के साथ सोनू, गजेश, अनीता, जितेंद्र और संतोष के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 109 और 115(2) के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।

सैलरी भी छीन लेते थे- मां का आरोप

पारुल की मां अनीता ने बताया कि बेटी को कई बार मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई थी। एक साल पहले भी उसे मारने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि ससुराल के लोग उसकी बेटी की नौकरी की सैलरी तक जबरिया छीन लेते थे और प्लॉट को हड़पने के लिए आए दिन विवाद खड़ा करते थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 07:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / यूपी पुलिस के सिपाही ने पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल रेफर, छह पर केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.