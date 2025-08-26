यूपी पुलिस के सिपाही ने पत्नी को जलाया, गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल रेफर, छह पर केस दर्ज

मामले का सबसे बड़ा कारण एक प्लॉट बताया जा रहा है, जो पारुल के नाम पर दर्ज है। मायके वालों का कहना है कि देवेंद्र और उसके परिवारजन उस प्लॉट को हड़पना चाहते थे। इसी बात को लेकर आए दिन घर में झगड़े होते थे। घटना वाले दिन भी सुबह इसी विवाद को लेकर बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक हो गई और पारुल को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया।