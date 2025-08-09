9 अगस्त 2025,

शनिवार

अमरोहा

UP Road Accident: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां, किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गांव में मातम

UP Road Accident: अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें ढेंकला गांव के दंपती और उनके बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

अमरोहा

Mohd Danish

Aug 09, 2025

up road accident couple son dead speeding car
UP Road Accident: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां | Image Source - Social Media

UP road accident couple son dead speeding car: यूपी के अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। हसनपुर-रहरा मार्ग पर भावली मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती और उनका बेटा सड़क पर उछलकर गिर पड़े, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।

किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतकों की पहचान आदमपुर के ढेंकला गांव निवासी किसान पूरन सिंह (50), उनकी पत्नी पानकोर (45) और बेटे रवि (22) के रूप में हुई है। तीनों शुक्रवार को बाइक से हसनपुर गए थे और शाम को गांव लौट रहे थे।

ये भी पढ़ें

Moradabad Ramganga: मुरादाबाद में रामगंगा उफान पर! खतरे के निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर, 75 गांवों में पानी का संकट
मुरादाबाद
moradabad ramganga river flood alert water level above danger mark

तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रहरा में भावली मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर उछलकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

मेरठ ले जाते समय मौत

मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। परिजन तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। लेकिन, मेरठ ले जाते समय रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कार चालक को मौके पर दबोचा

सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Aug 2025 01:14 pm

Published on:

09 Aug 2025 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / UP Road Accident: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां, किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गांव में मातम

