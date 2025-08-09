UP Road Accident: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां, किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गांव में मातम

UP road accident couple son dead speeding car: यूपी के अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। हसनपुर-रहरा मार्ग पर भावली मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती और उनका बेटा सड़क पर उछलकर गिर पड़े, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों की पहचान आदमपुर के ढेंकला गांव निवासी किसान पूरन सिंह (50), उनकी पत्नी पानकोर (45) और बेटे रवि (22) के रूप में हुई है। तीनों शुक्रवार को बाइक से हसनपुर गए थे और शाम को गांव लौट रहे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रहरा में भावली मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने अचानक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर उछलकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।
मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना परिजनों और पुलिस को दी। परिजन तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर मेरठ रेफर कर दिया गया। लेकिन, मेरठ ले जाते समय रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया।
सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कार चालक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है और दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।