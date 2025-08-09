UP Road Accident: तेज रफ्तार कार ने छीनी तीन जिंदगियां, किसान परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, गांव में मातम

UP road accident couple son dead speeding car: यूपी के अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। हसनपुर-रहरा मार्ग पर भावली मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपती और उनका बेटा सड़क पर उछलकर गिर पड़े, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।