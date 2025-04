कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल, बारात में आए युवकों ने नियमों की उड़ाईं धज्जियां, पुलिस तलाश में जुटी

Amroha News: अमरोहा के कैलसा बाईपास पर चलती कार से खतरनाक स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक एक बारात में शामिल होने आए थे और स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी जान खतरे में डाली, बल्कि ट्रैफिक नियमों की भी अनदेखी की।

अमरोहा•Apr 14, 2025 / 05:04 pm• Mohd Danish

Video of dangerous car stunt goes viral in Amroha: अमरोहा के नगर कोतवाली क्षेत्र के कैलसा बाईपास पर चलती कार से खतरनाक स्टंट करते कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक चलती कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी।

बारात में शामिल होने आए थे युवक बताया जा रहा है कि यह घटना एक दिन पुरानी है। वीडियो में नजर आने वाले युवक अमरोहा में एक शादी समारोह (बारात) में शामिल होने आए थे। इसी दौरान उन्होंने कार से खतरनाक स्टंट कर वीडियो बना लिया। स्टंट के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाली, बल्कि यातायात नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाईं। ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की कार्रवाई वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार और उसमें सवार युवकों की पहचान शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।