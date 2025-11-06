बात नहीं की तो जला दूंगा चेहरा, दोस्ती टूटने से बौखलाया सिरफिरा आशिक, ब्यूटी पार्लर संचालिका को दी खौफनाक धमकी

ब्यूटी पार्लर संचालिका को दी खौफनाक धमकी | AI Generated Image
Young man threat beauty parlor girl Amroha: यूपी के अमरोहा में एक सिरफिरे युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को धमकी दी कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो उसका चेहरा जला देगा। आरोपी की पहचान मीरा सराय निवासी विनीश के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, ब्यूटी पार्लर संचालिका अमरोहा-जोया रोड स्थित कॉलोनी में रहती हैं और देहात थानाक्षेत्र के एक किसान की बेटी हैं। तीन साल पहले उनकी मुलाकात विनीश से हुई थी। शुरू में दोनों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन एक साल से दोनों में कोई संवाद नहीं था। दूरी बनाने के बाद विनीश बार-बार फोन पर बात करने के लिए परेशान करता रहा।
2 नवंबर की रात लगभग नौ बजे विनीश ब्यूटी पार्लर आया और गालियां देने लगा। विरोध करने पर उसने जान से मारने और तेजाब डालने की धमकी दी और फिर वहां से भाग गया। सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि मामले में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
