अमरोहा

बात नहीं की तो जला दूंगा चेहरा, दोस्ती टूटने से बौखलाया सिरफिरा आशिक, ब्यूटी पार्लर संचालिका को दी खौफनाक धमकी

Amroha News: अमरोहा में एक सिरफिरे युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को धमकी दी कि अगर वह उससे बात नहीं करती है तो उसके चेहरे पर तेजाब डाल देगा। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

अमरोहा

Mohd Danish

Nov 06, 2025

ब्यूटी पार्लर संचालिका को दी खौफनाक धमकी

Young man threat beauty parlor girl Amroha: यूपी के अमरोहा में एक सिरफिरे युवक ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को धमकी दी कि अगर वह उससे बात नहीं करेगी तो उसका चेहरा जला देगा। आरोपी की पहचान मीरा सराय निवासी विनीश के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

फोन पर लगातार परेशान करता रहा युवक

जानकारी के अनुसार, ब्यूटी पार्लर संचालिका अमरोहा-जोया रोड स्थित कॉलोनी में रहती हैं और देहात थानाक्षेत्र के एक किसान की बेटी हैं। तीन साल पहले उनकी मुलाकात विनीश से हुई थी। शुरू में दोनों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन एक साल से दोनों में कोई संवाद नहीं था। दूरी बनाने के बाद विनीश बार-बार फोन पर बात करने के लिए परेशान करता रहा।

सिरफिरे युवक की धमकी

2 नवंबर की रात लगभग नौ बजे विनीश ब्यूटी पार्लर आया और गालियां देने लगा। विरोध करने पर उसने जान से मारने और तेजाब डालने की धमकी दी और फिर वहां से भाग गया। सीओ अवधभान भदोरिया ने बताया कि मामले में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Published on:

06 Nov 2025 12:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / बात नहीं की तो जला दूंगा चेहरा, दोस्ती टूटने से बौखलाया सिरफिरा आशिक, ब्यूटी पार्लर संचालिका को दी खौफनाक धमकी

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

