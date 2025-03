Crime in Amroha: चोरी के आरोप में युवक को आम के बाग में घसीटकर पीटा, बर्बरता की हदें पार, पुलिस कर रही जांच

Young man was dragged into mango orchard beaten in Amroha: अमरोहा जनपद के हसनपुर में एक युवक के साथ चोरी के आरोप में लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोपियों ने युवक को घसीटा फिर बाग में ले जाकर उसे बेरहमी से पीटा। लोहे के बाट से हमला कर अधमरा कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

अमरोहा•Mar 22, 2025 / 03:55 pm• Mohd Danish

अब आपको पूरा मामला बताते हैं। अमरोहा जिले के हसनपुर इलाके के गांव शाहपुर कलां में एक दुकान से लोहे का बाट चोरी हो गया। लोगों ने लोहे का बाट चोरी कर ले जाने का आरोप लगाते हुए एक युवक को पकड़ लिया। युवक को खींचकर बाग में ले गए और फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

