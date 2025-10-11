अनूपपुर में भी शुरू हुई जांच, पांच मेडिकल स्टोर्स से दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा

जिले में भी मेडिकल स्टोर्स की जांच शुरू हो गई है। औषधि निरीक्षक ने शनिवार को जिले के पांच मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करते हुए दवा के सैंपल लिए। इन्हें जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा मेडिकोज, कृष्णा मेडिकल स्टोर, बसंत मेडिकल, महेंद्र मेडिकल, बालाजी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने लाइसेंस की वैधता, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति और एनआरएक्स दवाओं के क्रय-विक्रय रजिस्टर तथा प्रतिबंधित व नशीली दवाओं के रिकॉर्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की हुई मौत के बाद जिले में मेडिकल स्टोर्स में मनमानी को लेकर के पत्रिका ने प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। दुकानों से दवाओं के लिए लिए गए नमूनों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार कुलेश ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। यदि किसी भी दवा में गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है, तो नियमानुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल संचालकों को ड्रग एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है। साथ ही, यह भी निर्देश दिए गए हैं कि छोटे बच्चों को कफ-कोल्ड की कोई भी दवाई या सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और बिना बिल के न दी जाए।