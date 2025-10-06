बच्चों में निमोनिया के केस बढ़े, एक माह में 6 की मौत

बच्चों में सर्दी, खांसी बुखार के साथ ही निमोनिया के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते एक माह से जिला चिकित्सालय में इन बीमारियों से ग्रसित बच्चों को लेकर परिजन पहुंच रहे हैं। ओपीडी आईपीडी के साथ ही पीआईसीयू में भी सभी बेड फुल हैं और लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। बीते एक माह में निमोनिया से छह बच्चों की मौत हो चुकी है। जिला चिकित्सालय में गंभीर रूप से ग्रसित बच्चों को उपचार के लिए पीआईसीयू में दाखिल किया जा रहा है। सितंबर महीने में 116 बच्चों को उपचार के लिए दाखिल कराया गया था। अक्टूबर महीने में 5 दिनों के भीतर 22 बच्चों को उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। इन सभी बच्चों में निमोनिया की शिकायत रही है। उपचार के दौरान बीते महीने पांच शिशुओं की मौत हुई थी। वहीं इस महीने एक शिशु की मौत हो चुकी है। सभी की उम्र 5 वर्ष से कम है।