पहले से बनी 10 दुकानों की नहीं हुई नीलामी, नपा ने 12 नई दुकानों का किया निर्माण

जिला मुख्यालय में मीट मार्केट के नाम पर तैयार की गई दुकानों में आज तक व्यापारियों को शिफ्ट नहीं किया गया है। सिर्फ दो मीट दुकानों का संचालन यहां हो रहा है। बाकी की दुकानें रिहायसी क्षेत्र में ही लग रही हंै। इस वजह से जिन व्यापारियों ने मीट मार्केट में दुकान ले रखी है, उन्हें घाटे का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 2017 में मीट मार्केट का निर्माण किया गया था। 12 दुकान निर्मित की गई थीं। इनमें से सिर्फ दो दुकानों की नीलामी हुई है। बावजूद इसके नगर पालिका ने यहां पर 12 और दुकानों का निर्माण करा दिया है। कई बार बाजार से मीट दुकानों को मीट मार्केट में शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई की गई लेकिन व्यापारियों ने मनमानी करते हुए फिर से बाजार क्षेत्र में इसका संचालन प्रारंभ कर दिया। इस वजह से यहां बनी दुकानों की नीलामी नहीं हो पा रही है।