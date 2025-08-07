करपा व दमेहडी में महाविद्यालय की मांग अब तक नहीं हुई पूरी, 40 किमी दूर राजेंद्रग्राम कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आते हैं छात्र-छात्राएं

पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत करपा और दमेहडी में लंबे समय से नवीन महाविद्यालय की मांग की जा रही है लेकिन अब तक यहां महाविद्यालय प्रारंभ किए जाने की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हो पाई है। राजेंद्रग्राम से करपा और दमेहडी की दूरी 40 किलोमीटर की है। ऐसी स्थिति में हायर सेकेंडरी की शिक्षा के बाद आवागमन के साधनों के अभाव में विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। लंबे समय से स्थानीय लोग यहां पर महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।