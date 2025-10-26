Patrika LogoSwitch to English

अनूपपुर

न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

घटना को लेकर के प्रधान न्यायाधीश ने जताई नाराजगी, अधिवक्ता संघ ने जिले के प्रवास पर आए मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Sandeep Tiwari

Oct 26, 2025

कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छावड़ा के घर पर पथराव कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भालूमाड़ा थाना प्रभारी संजय खलको को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई जबलपुर आईजी एवं शहडोल के प्रभारी आईजी प्रमोद वर्मा ने की है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रियांशु सिंह उर्फ जैगुआर 25 वर्ष पिता मनोज सिंह निवासी हालो ब्लॉक वार्ड 17, देवेंद्र केवट उर्फ सोनू 23 वर्ष पिता रामवनवास केवट निवासी वार्ड 16 एवं मानिकेश सिंह 19 वर्ष पिता नागेंद्र सिंह दफाई नंबर 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। प्रियांशु सिंह थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिनों पूर्व ही जेल से छुटकर बाहर आया है। पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में जुर्म करना कबूल किया। घटना के बाद रविवार को डीआईजी सविता सुहाने घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थ स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। घटना को लेकर न्यायालयीन अधिकारी, अधिवक्ता संघ सहित नागरिकों में आक्रोश है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर माया विश्वलाल के साथ अन्य न्यायाधीश घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी लेकर डीआईजी सविता सोहाने को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही न्यायधीशों ने आवास पर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के साथ लगातार गश्त बढ़ाने को कहा। घटना को लेकर अधिवक्ता संघ में भी नाराजगी है। रविवार को मुख्यमंत्री के परासी आगमन पर संघ ने ज्ञापन भी सौंपा। हमला करने वाले आरोपियों पर जिलाबदर सहित एनएसए लगाने की मांग की गई।

कोतमा में व्यापारी पर जानलेवा हमले के आरोपी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

व्यापारी पर प्राणघातक हमला करने वाले दोनों फरार आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दीप शुक्ला एवं सचिन तिवारी रायपुर से महाराष्ट्र की ओर भागने वाले थे। घटना में प्रयुक्त काले रंग के थार वाहन को भी जब्त किया गया है। आरोपियों को रविवार को न्यायालय पेश किया गया। थाना प्रभारी रत्नांबर शुक्ल ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम रवाना की गई थी। सायबर टीम भी जानकारी एवं लोकेशन जुटाने में लगी हुई थी। दोनो बदमाश के मोबाइल नंबर बंद कर छत्तीसगढ़ के रास्ते फरार होने का इनपुट पुलिस को प्राप्त हुआ। इनपुट के आधार पर दोनों आरोपियों एवं गाड़ी की फोटो थाना पुलिस कुकदुर तथा थाना पुलिस पंढरिया जिला कवर्धा से साझा की गई तथा नाकाबंदी कर रोकने को कहा। पुलिस टीम भी यहां से रवाना हो गई थी। आरोपियों का पीछा कर रही कोतमा पुलिस एवं सीजी पुलिस टीम की सयुक्त घेराबंदी व नाकाबंदी से दोनों आरोपियों दीप शुक्ला पिता राजकुमार शुक्ला निवासी देवगंवा थाना भालूमाड़ा, सचिन तिवारी पिता महेन्द्र तिवारी उम्र 23 वर्ष निवासी भरहुत नगर जिला सतना हाल मुकाम भालूमाडा को दबोचा लिया गया। दीप शुक्ला गुंडागर्दी, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने का आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया। दीप शुक्ला को रिमांड में लेकर लूटे गए मोबाइल, गाड़ी की चाभी के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हंै। जबकि सचिन तिवारी को जेल भेज दिया गया है।

Published on:

26 Oct 2025 11:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

