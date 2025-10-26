न्यायाधीश के घर पथराव कर धमकी देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, भालूमाड़ा थाना प्रभारी लाइन अटैच

कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छावड़ा के घर पर पथराव कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भालूमाड़ा थाना प्रभारी संजय खलको को लाइन अटैच कर दिया गया है। यह कार्रवाई जबलपुर आईजी एवं शहडोल के प्रभारी आईजी प्रमोद वर्मा ने की है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रियांशु सिंह उर्फ जैगुआर 25 वर्ष पिता मनोज सिंह निवासी हालो ब्लॉक वार्ड 17, देवेंद्र केवट उर्फ सोनू 23 वर्ष पिता रामवनवास केवट निवासी वार्ड 16 एवं मानिकेश सिंह 19 वर्ष पिता नागेंद्र सिंह दफाई नंबर 2 को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। प्रियांशु सिंह थाना क्षेत्र का आदतन बदमाश है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कुछ दिनों पूर्व ही जेल से छुटकर बाहर आया है। पूछताछ में आरोपियों ने शराब के नशे में जुर्म करना कबूल किया। घटना के बाद रविवार को डीआईजी सविता सुहाने घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थ स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। घटना को लेकर न्यायालयीन अधिकारी, अधिवक्ता संघ सहित नागरिकों में आक्रोश है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर माया विश्वलाल के साथ अन्य न्यायाधीश घटनास्थल पर पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी लेकर डीआईजी सविता सोहाने को आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही न्यायधीशों ने आवास पर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के साथ लगातार गश्त बढ़ाने को कहा। घटना को लेकर अधिवक्ता संघ में भी नाराजगी है। रविवार को मुख्यमंत्री के परासी आगमन पर संघ ने ज्ञापन भी सौंपा। हमला करने वाले आरोपियों पर जिलाबदर सहित एनएसए लगाने की मांग की गई।