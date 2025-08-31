कलेक्टर की दो टूक, चार विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की और कहा कि कुपोषित बच्चों को मुनगा पावडर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कुपोषण मुक्त कराया जा सके। भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं का अनमोल पोर्टल पर शत प्रतिशत पंजीयन करें। कोई गर्भवती पंजीयन से वंचित न रहे। गर्भवती एवं हाईरिस्क गर्भवती माताओं की जांच एवं टीकाकरण समय-समय पर कराया जाए। ऐसे गांव जहां हाईरिस्क गर्भवती माता है और आने जाने में परेशानी होती है। उनकी हर सप्ताह जांच की जाए। शिशु स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉफ विहीन स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।