Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

कलेक्टर की दो टूक, चार विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

MP News: अशोकनगर कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण में पाया गया कि स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

अशोकनगर

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

Collector Ashoknagar
कलेक्टर की दो टूक (फोटो सोर्स :(@CAshoknagar)

MP News: अशोकनगर कलेक्टर ने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण में पाया गया कि स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत और स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसलिए अधिकारी सिर्फ ऑफिसों में न बैठे रहे, बल्कि क्षेत्रों में भ्रमण करें व व्यवस्थाएं सुधारै।

मामला शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष का है। कलेक्टर आदित्य सिंह(Collector Aditya Singh) ने महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व पंचायत विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। जिसमे अधिकारियों को यह निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण करें और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएं। वहीं पीवीजीटी क्षेत्र के ग्रामों में आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए भी निरीक्षण किया जाए।

ये भी पढ़ें

भाजपा में नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज, खुल गए आठ संभागों के लिफाफे
भोपाल
Exercise of appointment in corporations and boards

गर्भवती महिला की हर सप्ताह हो जांच

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की और कहा कि कुपोषित बच्चों को मुनगा पावडर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें कुपोषण मुक्त कराया जा सके। भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं का अनमोल पोर्टल पर शत प्रतिशत पंजीयन करें। कोई गर्भवती पंजीयन से वंचित न रहे। गर्भवती एवं हाईरिस्क गर्भवती माताओं की जांच एवं टीकाकरण समय-समय पर कराया जाए। ऐसे गांव जहां हाईरिस्क गर्भवती माता है और आने जाने में परेशानी होती है। उनकी हर सप्ताह जांच की जाए। शिशु स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टॉफ विहीन स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

सीईओ स्कूल-आंगनबाड़ियों का करें निरीक्षण

शिक्षा विभाग 14 वर्ष तक के ड्रॉप आउट बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाएं। 15 से 19 वर्ष तक के ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ें। बच्चों को आईटीआई पॉलीटेक्निक एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की निगरानी करें। जनपद सीईओ अपने-अपने क्षेत्रों का भ्रमण करें। स्कूल, आंगनवाडी व ग्राम पंचायतों का निरीक्षण करें। ग्रामों में शांतिधाम की समुचित व्यवस्था हो। ऐसी बसाहटें जिनके बीच में सड़क नहीं है, आवश्यक कार्यवाही की जाए। पंचायत भवन विहीन ऐसी पंचायतें जो भवन में संचालित नहीं है, उन्हें शुरू कराएं। ग्राम पंचायतों के यात्री प्रतिक्षालयों को दुरुस्त कराया जाए।

ये भी पढ़ें

हिंदू उत्सव समिति का चुनाव आज, सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत 149 VIP मतदाता
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 09:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / कलेक्टर की दो टूक, चार विभागों के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.