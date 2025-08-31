हिंदू उत्सव समिति का चुनाव आज, सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत 149 VIP मतदाता

MP News: हिंदू उत्सव समिति के चुनाव रविवार को भोपाल स्थित लालघाटी गुफा मंदिर के मानस भवन में होंगे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक के साथ-साथ पुलिस बल भी व्यवस्थाओ की बागडोर संभालेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। मतदान के लिए 18 बूथ बनाए गए है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मतगणना शाम 6 बजे से प्रारंभ होगी और देर रात्रि में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।