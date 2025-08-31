Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

हिंदू उत्सव समिति का चुनाव आज, सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत 149 VIP मतदाता

MP News: हिंउस चुनाव रविवार को भोपाल स्थित लालघाटी गुफा मंदिर के मानस भवन में होंगे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

MP News
MP News (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: हिंदू उत्सव समिति के चुनाव रविवार को भोपाल स्थित लालघाटी गुफा मंदिर के मानस भवन में होंगे। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए चुनाव अधिकारी, पर्यवेक्षक के साथ-साथ पुलिस बल भी व्यवस्थाओ की बागडोर संभालेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। मतदान के लिए 18 बूथ बनाए गए है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। मतगणना शाम 6 बजे से प्रारंभ होगी और देर रात्रि में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

हिंउस चुनाव एक नजर

  • मतदान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक
  • शाम 6 बजे से मतगणना
  • कुल मतदाता 11014
  • 149 वीआइपी मतदाता
  • 18 बूथ
  • 176 चुनाव अधिकारी
  • 7 पर्यवेक्षक
  • 5 समन्वय समिति के सदस्य

रातभर चला मुलाकातों का दौर

अध्यक्ष पद के लिए नारायण सिंह कुशवाहा, कैलाश बेगवानी, हेमंत सिंह कुशवाहा, एडवोकेट दीपक श्रीवास्तव और पं. चंद्रशेखर तिवारी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव के एक दिन पहले तक सभी प्रत्याशियों ने जमकर जनसंपर्क किया और लोगों से मेल मुलाकात कर बैठकें की। शनिवार को भी सभी उम्मीदवार सोशल मीडिया, फोन सहित अन्य साधनों से मतदाताओं से संपर्क साधते रहे और मतदान की अपील करते रहे।

कई वीआइपी मतदाता

इस समिति में 11 हजार से अधिक मतदाता है, इसमें 149 वीआइपी भी समिति के सदस्य है, जो मतदाता भी है। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमा भारती, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद आलोक शर्मा सहित कई भाजपा, कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और विधायक भी मतदाता है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ पीसी कोठारी ने बताया कि चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पुख्ता इंतजाम किए है। प्रशासन के सहयोग से भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

Updated on:

31 Aug 2025 09:16 am

Published on:

31 Aug 2025 09:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / हिंदू उत्सव समिति का चुनाव आज, सीएम मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान समेत 149 VIP मतदाता

