BJP: खुल गए संगठनात्मक नियुक्ति के बंद लिफाफे, 21 पद पर 350 नाम, 1 सप्ताह में घोषणा

पर्यवेक्षकों ने इंदौर आकर मंत्री, विधायक, सांसद के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर तय फार्मेट में उनके समर्थकों के नाम बंद लिफाफे में लिए थे। कार्यकारिणी के साथ ही निगम-मंडलों में नियुक्ति के लिए सभी ने अपने नाम संगठन को सौंपे थे। शहर कार्यकारिणी में 21 पदों में महामंत्री के 3 महत्वपूर्ण पद हैं। ताकतवर मंत्री के साथ ही विधायकों ने भी इसके लिए अपने समर्थकों के सीमित नाम दिए हैं। 3 पदों पर जातिगत आधार पर नियुक्ति होना है। एक पद सामान्य, एक पद पिछड़ा व एक पद एससी वर्ग को दिया जाना है। लिफाफे खोलने के बाद नामों को लेकर विचार किया गया। नगर व जिलाध्यक्ष से मामले में राय ली गई।