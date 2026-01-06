Indore Water Crisis: इंदौर में दूषित पानी से 17वीं मौत, 69 वर्षीय बुजुर्ग की किडनी फेल

Indore Contaminated Water: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया है। रविवार दोपहर रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओमप्रकाश शर्मा (69) की उपचार के दौरान मौत हो गई। वे धार से अपने बेटे के पास इंदौर आए थे और 1 जनवरी को उल्टी-दस्त की शिकायत पर निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। जांच में उनकी किडनी खराब पाई गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। अब तक 398 मरीज अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 142 का इलाज जारी है।